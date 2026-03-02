La Fiscalía se querella contra el expresidente de la Diputación de Lugo José Tomé por acoso sexual

¿Por qué es importante? El ministerio público considera que los hechos "están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad" .

La Fiscalía Provincial de Lugo ha interpuesto una querella contra José Tomé por acoso sexual. Una decisión que toma tras recibir una denuncia particular contra el expresidente de la Diputación de Lugo y actual alcalde de Monforte de Lemos "por hechos presuntamente delictivos cometidos contra una mujer en septiembre de 2025", según el comunicado del ministerio público remitido a laSexta.

La Fiscalía de Lugo considera que los hechos denunciados, con carácter provisional y sin perjuicio del resultado que pudiera arrojar la investigación penal, podrían ser constitutivos "bien de un delito de acoso sexual, bien de un delito de abuso en el ejercicio de la función pública".

Además, la Fiscalía señala que los hechos "están suficientemente determinados y poseen indicios fundados de criminalidad" para ejercer de forma inmediata la acción penal, mediante la apertura de unas diligencias de investigación preprocesal (DIP) y la interposición de querella, "sin ser preciso efectuar ninguna diligencia de investigación desde la Fiscalía, de manera que, una vez judicializado el asunto, puedan ejercerse en toda su extensión los derechos de defensa y contradicción".

José Tomé solicitó la baja de militancia en el PSOE el pasado diciembre y presentó su dimisión como presidente de la Diputación de Lugo como consecuencia de una denuncia por un supuesto caso de acoso sexual a través del canal interno de la formación política. En cambio, se mantuvo como alcalde de Monforte de Lemos, no adscrito, aunque con el apoyo del grupo municipal del PSdeG-PSOE, y también conservó su acta como diputado provincial -también como no adscrito-.

En el ayuntamiento al frente del cual continúa, ha firmado la mañana de este lunes el decreto de delegación de competencias en materia de Mujer e Igualdad en la edil Regina López Arias, que forma parte del gobierno municipal desde 2019 como responsable del área de Consumo. Este nombramiento se produce después de la renuncia al acta por "motivos personales" de Margarita López, que fue comunicada en el último pleno de la corporación municipal celebrado el pasado lunes 23 de febrero.

Con la delegación de las atribuciones en el ámbito de Mujer e Igualdad, Regina López asumirá esas competencias sin dejar las propias. De este modo, López encabezará los actos organizados por el Ayuntamiento de Monforte con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, un programa que recoge un amplio abanico de actividades dirigidas a concienciar a toda la población sobre la necesidad de avanzar en la igualdad real entre hombres y mujeres

