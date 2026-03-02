Exteriores estudia operaciones terrestres y aéreas para evacuar a los españoles en Oriente Medio

Los detalles Según fuentes de Exteriores, el ministerio está estudiando las opciones que tengan "garantías de éxito razonables" para poder sacar de la región al alrededor de 30.000 españoles que se encuentran atrapados en la zona.

En España, se han cancelado más de treinta vuelos a Oriente Medio debido a la recomendación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea de no sobrevolar la zona hasta el viernes. Esto ha dejado a unos 30.000 españoles atrapados en la región, y el Ministerio de Asuntos Exteriores, liderado por José Manuel Albares, está estudiando cómo evacuarlos. Las dificultades incluyen el elevado número de personas, con 13.000 españoles solo en Emiratos, y las largas distancias terrestres, como los más de 1.000 kilómetros entre Dubái y Riad. Además, el espacio aéreo cerrado complica la situación, aunque Exteriores está en contacto con aerolíneas para buscar oportunidades.

Según han informado fuentes de Exteriores, el departamento que lidera José Manuel Albares está estudiando todas las opciones con las embajadas españolas de la zona para poder sacar del país "tanto por vía terrestre como por vía aérea" al mayor número de ciudadanos españoles, especialmente aquellas que tengan "garantías de éxito razonables".

Ya sea por ocio o por trabajo, se estima que alrededor de 30.000 españoles están atrapados en la zona. Y muchos de ellos quieren salir. Ahora bien, desde el ministerio también se tienen en cuenta las dificultades que entraña realizar una evacuación. Una de ellas es el elevado número de personas. Por ejemplo, solo en Emiratos se encuentran ahora mismo 13.000 españoles.

Otra adversidad que se destaca es las largas distancias por vía terrestre que hay que afrontar. A modo de ejemplo, señalaron que desde Dubái hasta Riad, capital de Arabia Saudí, la distancia supera por carretera los 1.000 kilómetros, sin que además haya plena garantía de que a la llegada el espacio aéreo esté abierto.

Y es que el espacio aéreo cerrado es otro de los inconvenientes. Exteriores está en contacto con las aerolíneas para aprovechar cualquier ventana de oportunidad, pero por el momento, la gran mayoría de países mantienen los vuelos de entrada y salida de la región cancelados.

