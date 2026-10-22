Tensión en el Parlamento andaluz: el vicepresidente de Vox llama "sinvergüenza" a María Jesús Montero durante el pleno

Los detalles Manuel Gavira ha cargado contra la líder del PSOE en Andalucía cuando Juanma Moreno le respondía a las preguntas sobre la lucha contra el narco en la sesión de control.

La tensión política se hizo evidente en el Parlamento de Andalucía cuando el diputado de Vox, Manuel Gavira, llamó "sinvergüenza" a la socialista María Jesús Montero durante una sesión de control. El incidente ocurrió mientras el presidente de la Junta, Juanma Moreno, respondía a las preguntas de Montero, criticando su referencia a la muerte de dos guardias civiles como un "accidente laboral". Montero rectificó más tarde, calificando las muertes como "en acto de servicio". Sin embargo, Moreno le reprochó su actitud, y en ese contexto, Gavira lanzó sus ataques, acusando a Montero de tener "mucha cara".

La tensión política está en todas partes, y este jueves se ha hecho patente en el Parlamento de Andalucía, donde el diputado de Vox Manuel Gavira ha llamado "sinvergüenza" a la socialista, María Jesús Montero.

Los hechos se han producido durante la sesión de control parlamentaria. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, estaba respondiendo a las preguntas planteadas por Montero cuando Gavira, que es su vicepresidente, ha comenzado a llamar sinvergüenza a la exministra, mientras se daba manotazos en la cara.

El presidente autonómico se encontraba en ese momento defendiendo sus políticas en la lucha contra el narcotráfico y estaba afeando a Montero que hubiese calificado como "accidente laboral" la muerte de dos guardias civiles en mayo durante una persecución a una narcolancha.

La líder del PSOE andaluz rectificó más tarde asegurando que se trataba de muertes "en acto de servicio". No obstante, al hilo de las preguntas sobre las políticas contra el narco, Moreno le ha reprochado la actitud que tuvo entonces. "Eso nunca lo haremos, nunca, nunca, nunca", ha asegurado Moreno.

Mientras decía eso, Gavira ha iniciado sus ataques contra Montero, diciéndole también que "tiene mucha cara".

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