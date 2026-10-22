Un PP dividido digiere la visita de Milei: Génova evita condenar insultos frente a otros líderes que piden "rebajar la tensión"

Entre líneas Algunos líderes 'populares' recuerdan los ataques de miembros del Gobierno contra el presidente argentino, como cuando Puente le llamó "drogadicto".

La visita de Javier Milei a Madrid ha generado división en el Partido Popular (PP) sobre cómo responder a sus insultos hacia Pedro Sánchez. Mientras que desde Génova evitan condenar las palabras del argentino, algunos líderes autonómicos, como Juanma Moreno y María Guardiola, abogan por reducir la tensión política y rechazan el uso de insultos. Borja Sémper, portavoz nacional del PP, cuestiona si España debe dar lecciones cuando el propio Gobierno también utiliza lenguaje ofensivo. En contraste, Santiago Abascal, líder de la ultraderecha, considera que los calificativos hacia Sánchez deberían ser aún más fuertes. Desde el Ejecutivo, critican los insultos, aunque Felipe González sugiere que podrían beneficiar políticamente a Sánchez.

Un día después de la polémica visita de Javier Milei a Madrid, el PP se muestra dividido a la hora de condenar los insultos que profirió contra Pedro Sánchez. Desde Génova evitan condenar las palabras del argentino, mientras que algunos líderes autonómicos se muestran más tajantes y piden rebajar la tensión política.

Así, a la pregunta de si los 'populares' condenan la actitud de Milei, el portavoz nacional, Borja Sémper, ha respondido con otra: "¿Estamos en España para dar lecciones cuando hay ministros del Gobierno de España que llaman ratas a periodistas? ¿Estamos en España, de verdad, para señalar a alguien desde fuera?".

Prefieren criticar al Ejecutivo porque, aseguran, tiene doble vara de medir. "Ese es el lenguaje en el que se mueve el Gobierno, y se sorprenden y tienen la mandíbula de cristal cuando alguien les dice algo parecido", ha criticado Ester Muñoz, portavoz en el Congreso.

Con "algo parecido" se refería Muñoz a declaraciones del argentino como "no hay nada más divertido que patear culos zurdos", "impresentable", "delincuente ladrón como Pedro Sánchez" o "zurdo empobrecedor".

Críticas a los insultos

Sin embargo, no a todos les parece bien usar el insulto como arma contra el Gobierno. "Estoy en contra de los exabruptos y de calibre grueso. Yo creo que los ciudadanos lo que esperan de esta campaña son propuestas y soluciones", ha comentado el presidente de Andalucía, Juanma Moreno. Su homóloga extremeña, María Guardiola, ha opinado que "hay que bajar un poquito la tensión y tenemos que aprender a respetarnos".

En la misma línea se ha pronunciado José Luis Martínez Almeida, que ha insistido en que "los insultos no me parecen bien, vengan de donde vengan". No obstante, ha señalado que "hay otros a los que sí les parece bien si los profieren ellos", recordando que el ministro de Transportes, Óscar Puente, había llamado "drogadicto" al presidente de Argentina. "Los de Milei no me gustan, y los de Óscar Puente tampoco me gustan", ha añadido.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha compartido un rechazo tajante, aunque sin entrar a valorar el fondo. "O sea, insultar, no creo que sean las formas", ha considerado en una entrevista en 'Cadena SER'.

Ataques 'suaves' para Abascal

Por otro lado, al líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, llamar "dictador" a Sánchez, le parece poco. "Bastante pequeño, me parece que podríamos llamarle cosas aún bastante más contundentes", ha afirmado.

En el Ejecutivo se quejan de los insultos y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, los considera "la única herramienta que tiene la derecha". La portavoz, Elma Saiz, ha criticado que Milei haya venido a España a "insultar al presidente del Gobierno".

Una visión que no comparte el también socialista, Felipe González, que ha apuntado al beneficio político que pueden provocar los insultos del argentino. "Si nos visita 15 veces más Milei, es posible que gane Sánchez", ha ironizado el expresidente.

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