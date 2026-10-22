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Internet está en alerta: las brechas de seguridad en PHP que ponen en riesgo a millones de servidores

Los detalles OpenAI habría detectado que siete de cada diez webs de todo el mundo podrían estar en peligro por vulnerabilidades en ese código, que podrían afectar a la seguridad de países enteros.

Internet está en alerta: las brechas de seguridad en PHP que ponen en riesgo a millones de servidores
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Todo Internet está en alerta por el riesgo de ataque contra servidores web después de que investigadores de ciberseguridad hayan descubierto varias brechas de en lo que llaman PHP.

Este es un lenguaje de programación básico que se utiliza en Internet. Un código que usamos todos. OpenAI habría detectado que siete de cada diez webs de todo el mundo podrían estar en peligro por vulnerabilidades en ese código, que podrían afectar a la seguridad de países enteros.

Ante esto, la medida que se ha tomado por ahora han sido apagar y actualizar millones de webs. Por ejemplo, en Francia, la web oficial del Gobierno ha mostrado que el servicio no está disponible. Ha sido desconectada por seguridad.

Los mismo ha ocurrido en Países Bajos, en Reino Unido, Finlandia o Alemania. Las han apagado para evitar posibles ataques.

Y esto ha pasado también en España. La web de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha estado caída y el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha recomendado actualizar PHP de inmediato para solucionar estas vulnerabilidades.

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