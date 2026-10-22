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Asamblea de Extremadura

Un diputado del PP acusa a las "feministas" de estar "calladas como puertas" ante la violaciones en Ceuta y el caso Ábalos

Las causas Una diputada socialista pidió a la Presidencia de la Asamblea que revisara estas palabras conforme al reglamento de la Asamblea.

Hipólito Pacheco

El PP ya es el partido de lo eufemismos. De los creadores del "me gusta la fruta" llega la versión extremeña: "Calladas como puertas". Una nueva polémica se ha desatado en la Asamblea de Extremadura después de que el diputado del PP Hipólito Pacheco acusara a las "feministas de izquierdas" de estar no pronunciarse ante "las violaciones en Ceuta y el catálogo de prostitutas de Ábalos".

La intervención ha ocurrido durante el debate sobre una propuesta de pronunciamiento de Vox sobre la inseguridad de los jóvenes en Ceuta. En ese contexto, Pacheco ha aprovechado para cargar contra las feministas. "La mujer violada en una tienda de campaña en Ceuta... Las feministas de izquierda han escuchado ese audio, ¿han dicho algo las feministas de izquierda de la violación de esa mujer en una tienda de campaña por los invasores? No han dicho nada", arrancó diciendo.

En respuesta al ataque, la portavoz del PSOE Isabel Gil Rosiña ha solicitado la retirada de estas palabras. Concretamente, ha pedido a la Presidencia de la Asamblea que revisara el reglamento y comprobara cómo encajaban en él estas declaraciones. "Tenemos una gran responsabilidad los 65 hombres y mujeres que aquí nos sentamos", ha dicho.

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