Detenidas siete personas que robaban a plena luz del día en un salón de juegos de Toledo

Los detalles Se estima que en sus operaciones llegaron a robar más de 60.000 euros manipulando máquinas de apuestas.

La Guardia Civil ha detenido a siete personas integrantes de una organización criminal especializada en la comisión de robos con fuerza en máquinas de apuestas de salones de juegos en las que se estima que hayan llegado a robar más de 60.000 euros manipulando máquinas de apuestas.

Según informó este sábado la Guardia Civil, la investigación, denominada 'Black Jack 36', comenzó tras la denuncia presentada por uno de los establecimientos afectados donde se informaba de que tres personas habían accedido al local de apuestas utilizando documentación falsa.

Una vez dentro, mientras simulaban estar jugando, abrieron una de las máquinas recreativas con una llave facilitada por un trabajador del propio establecimiento que formaba parte de la organización delictiva. Con la investigación se pudo determinar que el grupo empleaba el método conocido como "cebado" o "engorde stacker", mediante el cual manipulaban determinados modelos de máquinas de apuestas para obtener premios sin necesidad de jugar, aprovechando que este tipo de máquinas emiten tickets canjeables en lugar de premios en metálico.

De este modo, y repitiendo la misma operación, los autores canjeaban los tickets conseguidos ilegalmente por dinero en efectivo en máquinas de cambio de otros locales. Los miembros de la organización han sido detenidos en Seseña (Toledo) como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, falsificación de documento público, usurpación de estado civil y pertenencia a organización criminal.

