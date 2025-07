Tellado (PP) dice que el "compromiso" de Feijóo es gobernar en solitario: "Acuerdos con Vox sí, Vox en el Gobierno no"

Sí, pero... A corto plazo, no parece que vaya a haber elecciones anticipadas como así ha descartado Sánchez tras la entrada en prisión provisional de su número tres. Aun así, el PP no para de hablar de lo que hará cuando gane las elecciones: quiere un Gobierno solitario sin Vox.

El PP quiere gobernar solo. Ese es el plan de la derecha en España para echar de la Moncloa a Sánchez. Pero lo cierto es que, a corto plazo, no parece que vaya a haber elecciones anticipadas como así ha descartado Sánchez tras la entrada en prisión provisional de su número tres. Aun así, el PP no para de hablar de lo que hará cuando gane las elecciones.

Desde el Congreso Federal del PP de este pasado fin de semana, los 'populares' no han hecho más que repetir una y otra vez que quieren un "gobierno único, solitario y monocolor". Así lo ha vuelto a insistir el nuevo Secretario General del PP, Miguel Tellado, este martes en una entrevista en Onda Cero donde ha insistido que "en España siempre ha habido gobiernos en solitario aunque ese gobierno no tuviese mayoría absoluta".

De esta manera, Tellado se ha "comprometido" a gobernar en solitario, aunque ha hecho hincapié en que esto no quiere decir que vayan a hacer "un cordón sanitario a Vox". "Es la tercera fuerza política de nuestro país, y merece todo nuestro respeto", ha defendido para más tarde afirmar que "acuerdos con Vox sí, pero Vox en el Gobierno no".

"Vox tiene más sentido de Estado que Sumar"

Al ser preguntado por qué no han explicado esto hasta hoy, Tellado ha defendido que las circunstancias en la campaña electoral del 23J en 2023 eran "distintas". Entonces, dice, fue el encargado de hablar con Vox para apoyar la investidura de Feijóo y "eran los únicos que no exigían entrar" en la Moncloa. A pesar de dejar caer que no quieren ministros del partido ultraderechista, aunque no lo ha llegado a confirmar, ha señalado que en las comunidades autónomas, en cambio, "las circunstancias son distintas", defendiendo así que pacten con Vox, como lo han hecho hasta ahora.

Así, ha querido dejar claro que "respeto mucho más a Vox que a Sumar" e incluso ha llegado a decir que el partido de ultraderecha "tiene más sentido de Estado que Sumar y que Podemos" y que "Bildu no tiene ninguno".

"Somos partidos distintos"

Durante la entrevista, el 'popular' ha insistido una y otra vez en que Vox y el PP no son el mismo partido ni comparten las mismas ideas. "Desde la diferencia, y desde la posibilidad de discrepar, creo que el PP y Vox somos diferentes, pero hay asuntos clave en los que podemos estar de acuerdo", ha reconocido.

Ante esto, Carlos Alsina le ha preguntado por aquellos temas en los que discrepan, y Tellado ha sido claro: el modelo territorial. "Defendemos el modelo territorial de nuestro país, y ellos tienen una vocación centralista que nosotros no compartimos", ha señalado. Esa, ha dicho, "es la diferencia más grande que tenemos".

Sobre la política migratoria, el PP ha defendido que "las posiciones de Vox son más extremas". "Estamos a favor de la inmigración regular, ordenada, porque España lo necesita. Tenemos que ser un país de acogida de quienes quieran desarrollar su proyecto de vida en nuestro país", ha defendido Tellado, quien, en cambio, ha cargado contra la "inmigración ilegal que promueven las mafias".

"No estamos con la política del efecto llamada de las puertas abiertas, ni estamos con esos discursos contra la inmigración", ha dicho en referencia a la propuesta de la ultraderecha de deportar a los inmigrantes sin papeles. Además, ha recordado que "la asistencia sanitaria tiene derecho cualquier ser humano. Es universal. No se puede negar a nadie".

Acuerdos con Junts

En las últimas semanas, el PP ha abierto la puerta a negociar con Junts para poder sacar adelante una moción de censura contra Sánchez. Este martes, Tellado ha defendido que han hablado "durante toda la legislatura" con los independentistas. "Hemos sido capaces de establecer acuerdos en materia económica, para aprobar la ley ELA, de cerrar acuerdos en relación con la okupación, de establecer concordancias también en todo lo que tiene que ver los delitos de multirreincidencia...", ha comentado Tellado.

De esta manera, ha vuelto a insistir, como así lo dijo Feijóo la semana pasada, que hablarán "con cualquier partido en el marco de la Constitución y de la ley". "Si Feijóo no hubiese tenido líneas rojas hubiese sido presidente", ha dicho Tellado, para más tarde añadir que tras el 23J, Junts puso la amnistía sobre la mesa, pero el PP no la aceptó.

Derogar leyes del "sanchismo" si Feijóo llega a Moncloa

Además, Tellado ha asegurado que si Feijóo llega al Palacio de la Moncloa su hoja de ruta pasa por "derogar el sanchismo y todo lo que ha representado el sanchismo a lo largo de estos siete años", haciendo una reflexión sobre la situación del país tras el paso del "huracán que se llama Pedro Sánchez".

Al ser preguntado si el PP tiene el listado concreto de leyes que derogaría, Tellado ha dicho que "es evidente que hay una legislación que ha impuesto la izquierda de forma ideológica que ha causado un daño a nuestro país y esas leyes serán revisadas", citando la Ley de Memoria o la ley Trans.

En cuanto a si el PP modificará la ley electoral, Tellado no lo ha descartado pero ha señalado que para hacerlo tiene que "haber acuerdo y consenso entre los grandes partidos" porque "son las reglas de juego". "Para cambiar las reglas de juego, los jugadores principales, los que representan a la mayoría, tienen que estar de acuerdo", ha afirmado.