Ignoran la ley de Memoria Histórica: un pueblo en Cantabria con un monumento franquista junto a un parque infantil

En una pedanía cántabra del municipio de Voto hay un parque infantil. Hasta aquí, todo normal. Si no fuera porque a muy pocos metros hay un monumento falangista. Un contraste siniestro. Preguntado por laSexta, el alcalde de Voto ha asegurado que no se opone a quitarlo, pero al mismo tiempo, ha aclarado que nadie se lo ha pedido en el pueblo.

Lo que está claro es que se está ignorando, una vez más, la Ley de Memoria Histórica. Porque en el parque de esta pedanía de Cantabria, paradójicamente, los toboganes y los columpios conviven con un monumento dedicado a José Antonio Primo de Rivera.

"El monumento lleva aquí mucho tiempo. Desde...", empieza a decir un vecino, que no termina la frase. No dice la palabra tabú, pero es dictadura. Porque el monumento de la polémica se construyó durante la dictadura de Francisco Franco.

Según el alcalde de Voto, el municipio en el que está este homenaje al fundador de la Falange, ningún vecino ha tenido nunca ningún problema con ello. "Nunca ha habido ninguna controversia ni discusión. El tiempo ha ido pasando y pasando", argumenta el alcalde, Francisco Maza. Por lo que, en su opinión, el símbolo solo es problemático para la convivencia, pero ese no es el asunto. Viola una ley vigente.

Y en ese pasar del tiempo, no parece que vaya a ser el alcalde el que tome la iniciativa de derribarlo. Aunque sea consciente de que está incumpliendo la ley de memoria histórica. "Si alguien pone una moción o tiene alguna iniciativa lógicamente la ley hay que cumplirla y se tendría que quitar", responde el alcalde a laSexta.

Porque sí que hay vecinos que le han pedido que retiren este monumento franquista. "Yo estoy a favor de que se quite, de que se derrumbe para cumplir la ley", asegura uno de los habitantes de Voto.

Pero el alcalde parece preferir esperar a que le obliguen a hacerlo y a escuchar, mientras tanto, a quienes se niegan a derribarlo. "Que no lo quiten, ¿eh? Que se queda", pide un hombre. "A mí no me molesta para nada, ahí ha estado toda la vida, toda la vida le he conocido, así que puede seguir", dice otro.

Y así, los niños de Voto, en Cantabria, tendrán que seguir jugando junto a un monumento de homenaje a la Falange.