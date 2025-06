Montero, tras conocer la prisión provisional para Santos Cerdán: "Es un asunto de una persona que no tiene que ver con el PSOE"

Desvinculación total

Entre líneas La socialista no ha llegado a utilizar el famoso "ese señor del que usted me habla" con el que Rajoy se refería a Bárcenas, pero sí ha tratado de desvincular totalmente a Santos Cerdán del PSOE y del Gobierno acuñando la frase: "una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista".