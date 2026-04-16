EEUU escala sus amenazas a Irán en plenas conversaciones de paz: hablan de "reiniciar operaciones de combate" si no hay acuerdo

¿Por qué es importante? Pete Hegseth ha afirmado que están preparados para mantener el bloqueo de Ormuz "el tiempo que sea necesario", y ha añadido que si Teherán "toma una mala decisión" se enfrentarán a" bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético".

En el día 48 del conflicto entre EE.UU., Israel e Irán, con un cese al fuego temporal, Pete Hegseth, secretario de Defensa de Trump, advirtió que las Fuerzas Armadas están listas para reanudar operaciones si Irán no accede a un acuerdo. En el Pentágono, Hegseth destacó que las fuerzas estadounidenses mantienen un bloqueo en el estrecho de Ormuz como medida de presión diplomática. La Armada de EE.UU. controla el tráfico en la zona y está preparada para actuar si Irán toma decisiones adversas. Donald Trump afirmó que la guerra podría terminar pronto y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán, previstas en Pakistán.

En el día 48 de la guerra desatada por EEUU e Israel contra Irán, que afronta un débil cese el fuego temporal, Pete Hegseth ha lanzado una seria amenaza. El secretado de Defensa de Trump ha afirmado que las Fuerzas Armadas de su país "están preparadas para reiniciar operaciones de combate si el régimen iraní elige mal y no accede a un acuerdo".

Hegseth ha dicho en una rueda de prensa en el Pentágono que los efectivos estadounidenses permanecen en la región para "implementar un bloqueo férreo" en el estrecho de Ormuz y asegurar una "posición óptima para reanudar las operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión y no acceda a un acuerdo".

"Esto es precisamente lo que instamos esta mañana. Esperamos que este nuevo régimen iraní elija sabiamente" y se alcance un pacto, ha agregado el secretario de Defensa, quien ha calificado el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes como "la opción más diplomática" de ejercer presión sobre la República Islámica. Hegseth ha advertido a la jefatura militar iraní que "los están observando" y que saben "qué recursos militares están moviendo y adónde los están moviendo".

Así, ha insistido en que la Armada de EEUU "controla el tráfico que entra y sale del estrecho (de Ormuz)" porque tienen "recursos y capacidades reales", por lo que están preparados para mantener esta operación "el tiempo que sea necesario". "Pero si Irán toma una mala decisión, entonces se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura, su sistema eléctrico y energético", ha amenazado, según ha informado EFE.

Tras estas palabras, el presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que "si no hay acuerdo, los combates volverán". "Nosotros tenemos que asegurar que Irán no tiene armas nucleares y ya hemos acordado eso. Irán lo ha aceptado. Han aceptado darnos el material nuclear que hay bajo tierra", ha asegurado tras esto.

El presidente del Estado Mayor Conjunto de EEUU, Dan Caine, ha coincidido en que el mando estadounidense "permanece preparado y listo para reanudar operaciones de combate importantes en cualquier momento". Por su parte, el jefe del Comando Central estadounidense, Brad Cooper, ha explicado que las tropas están aprovechando el tiempo durante el cese el fuego. "Nos estamos rearmando, estamos renovando nuestro equipamiento y estamos ajustando nuestras tácticas, técnicas y procedimientos", ha dicho a la prensa.

Trump ha dicho en las últimas horas que la guerra "está a punto de terminarse" y que habrá nuevas negociaciones de paz con Irán tras el fracaso de la primera ronda en Islamabad (Pakistán). El próximo miércoles se cumple la segunda semana del acuerdo de alto el fuego, supeditado a la apertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica de hidrocarburos interrumpida por Irán como represalia a la guerra

La Casa Blanca aclaró este miércoles que las negociaciones para una segunda ronda de diálogo se mantienen y que de producirse, estas conversaciones volverían a tener lugar en Pakistán, bajo la mediación de ese Gobierno.

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