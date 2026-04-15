La Mesa del Congreso busca más sanciones para el diputado de Vox expulsado tras el fracaso de la declaración institucional

Las consecuencias La Mesa decidirá el próximo martes si impone una sanción más contundente a José María Sánchez, pero de momento siguen estudiando el reglamento.

El diputado de Vox, José María Sánchez, protagonizó un incidente grave en el Congreso al enfrentarse desafiante al vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Sánchez justificó su actitud acusando al diputado de ERC, Jordi Salvador, de insultarlo, algo desmentido por Salvador y otros diputados. La Mesa del Congreso evalúa sanciones adicionales tras su expulsión del pleno. El PSOE propuso una declaración institucional censurando a Sánchez, pero no fue respaldada por todos los grupos. El PP sugirió un texto alternativo que incluía críticas a la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Sin embargo, dentro del PP, algunos reconocen que el comportamiento de Sánchez fue "lamentable" y "bochornoso".

Lo que hizo este martes el diputado de Vox José María Sánchez es gravísimo y tiene que tener consecuencias. Este fue expulsado del hemiciclo tras subir a la tribuna principal y encararse con tono desafiante con el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento estaba ejerciendo la Presidencia.

El diputado de ultraderecha ha intentado justificar su actitud acusando a un diputado de ERC, Jordi Salvador, de haberle llamado "asesino". Una situación que tanto Salvador como diputados cercanos a su escaño han desmentido.

La Mesa del Congreso ya está sopesando qué sanciones puede imponerle, además de expulsarlo esta semana del pleno, donde no ha podido acudir ni tampoco votar. La Mesa tiene que decidir si hace algo más, si le impone una sanción más contundente, lo que harán el próximo martes. De momento, todo está en el aire.

Ahora están estudiando el reglamento por si hay algún artículo al que puedan agarrarse para imponerle alguna otra sanción. Desde el PSOE ya han hablado de que sí, que hay que ponerles sanciones más contundentes al diputado de Vox. Está por ver si registra algún escrito que la Mesa pueda estudiar y que, a partir de ahí, se pueda forzar alguna sanción más contundente. De momento solo hay estudios.

Una declaración institucional con divisiones

Los grupos políticos también han querido mostrar su rechazo a lo ocurrido. El PSOE ha intentado aprobar una declaración institucional que censura el comportamiento de Sánchez y denuncia que, lejos de ser una anécdota, lo de este diputado de Vox es "una forma de hacer política". El documento no se ha podido leer en el pleno porque no lo han respaldado todos los grupos. Que Vox iba a rechazarlo, estaba claro, pero, ¿el PP?

Al Partido Popular hay partes de ese texto, de esa declaración institucional, que no le han gustado. Ante esto, ha decidido proponerle al PSOE un texto alternativo. El primer cambio que han propuesto los 'populares' es que en ese texto se asuma que el diputado de Vox había sido insultado por el diputado de ERC.

También han propuesto que el texto incluya críticas a la presidenta de Congreso, Francina Armengol, porque el PP cree que ella actúa con una doble vara de medir cuando está presidiendo las sesiones y porque, además, como el PP siempre dice, creen que Armengol está bloqueando iniciativas parlamentarias. El PSOE no ha aceptado estas propuesta y por eso no ha habido entendimiento para firmar la iniciativa.

Pero dentro del PP hay matices. Hay dirigentes 'populares' que vivieron muy de cerca el incidente y que reconocen que lo del diputado de Vox contra Gómez de Celis fue "lamentable" y "bochornoso". En concreto, había dos miembros del PP que forman parte de la Mesa del Congreso y que presenciaron lo ocurrido. Han dicho estas dos diputadas que lo ocurrido fue una situación muy violenta y que es un desacato a la autoridad en toda regla que no se puede permitir.

Ellas intentaron convencer al diputado de Vox para que cesara en su posición, pero él no hacía ni caso. Estas diputadas del PP pensaron, incluso, que iba a agarrar de las solapas a Gómez de Celis, quien ha agradecido a estas dos diputadas del PP el apoyo que recibió en ese momento.

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