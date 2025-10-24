El Supremo rechaza pedir al PSOE sus movimientos de caja hasta que declaren el exgerente y la secretaria

Los detalles El PP quería que se solicitaran todos los movimientos de caja del PSOE desde 2017. El juez Leopoldo Puente prefiere esperar y tomará una decisión en función del resultado de las testificales.

El juez Leopoldo Puente, encargado del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, ha denegado la solicitud del PP de obtener los movimientos de caja del PSOE desde 2017 hasta que se realicen las declaraciones del exgerente del partido, Mariano Moreno, y la trabajadora Celia Rodríguez, previstas para el próximo miércoles. El juez decidirá tras escuchar sus testimonios. El PP, que actúa como acusación popular, había solicitado esta documentación antes de las declaraciones, pero el juez considera que no es el momento adecuado. Moreno, quien compareció en el Senado, se comprometió a colaborar con el tribunal antes de responder a la comisión de investigación.

El juez que investiga el 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado la petición del PP de solicitar todos los movimientos de caja del PSOE desde el año 2017 hasta que no se celebren las declaraciones del exgerente del partido, Mariano Moreno, y la trabajadora de la Secretaría de Organización Celia Rodríguez, previstas para el próximo miércoles.

En una providencia, a la que ha tenido acceso laSexta, el juez señala que acordará lo que considere a la vista del resultado de esas testificales. El PP, que representa a las acusaciones populares en este proceso, había interesado que se requiriese esa documentación al PSOE antes del miércoles, pero el juez señala que "no ha lugar a lo interesado en este momento, sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales a cuya vista se acordará lo procedente".

El juez ha citado como testigos a Rodríguez y Moreno el 29 de octubre, a las 10:00 y a las 12:00 horas, respectivamente, ante las "comunicaciones relativas a posibles pagos en metálico" del PSOE a José Luis Ábalos y Koldo García "que no constarían" en la información facilitada por el partido, "más allá de algún posible 'descuadre', respecto de los que sí aparecen contenidos en dicha información, de mínima importancia económica".

Precisamente, el exgerente del PSOE acudió este jueves a la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde rechazó responder a las preguntas de los parlamentarios por "respeto al Tribunal Supremo". "Daré las explicaciones pertinentes en primer lugar a dicho tribunal", dijo Moreno, que trasladó "plena disposición" a "ampliar cualquier información o responder a todas las preguntas" de la comisión una vez haya declarado ante el Alto Tribunal.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.