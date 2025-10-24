Ahora

Viabilidad de la legislatura

El PNV ve "muy difícil" agotar la legislatura sin presupuestos y no descarta elecciones "el año que viene"

¿Qué están diciendo? Aitor Estaban "no descarta nada", ni que los comicios "puedan ser perfectamente el año que viene". El Gobierno insiste en agotar la legislatura, pero el resto de grupos comparten ese sentir.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, en una imagen de archivo
El presidente del PNV, Aitor Esteban, ve "muy difícil" agotar la legislatura sin Presupuestos Generales del Estado y no descarta incluso que haya elecciones ya el próximo año. Así lo manifestaba este jueves en una entrevista en 'Onda Vasca', donde advertía de que el Gobierno "se está tomando con un poco de calma" la negociación de las cuentas y de que parece que "quiere alargar la discusión".

"Yo no descarto nada, ni que [las elecciones] puedan ser perfectamente el año que viene. Todos nos estamos mirando diciendo 'a ver cuándo puede suceder algo'", reconocía el dirigente jeltzale. A juicio de Esteban, "continuar así toda la legislatura, por posible, es posible", pero el Ejecutivo "va a tener menos fuerza para sacar proyectos adelante".

"El Gobierno debería haber tenido unos presupuestos, que no ha tenido ni uno en toda la legislatura, lo cual no dice mucho de la coherencia de la mayoría que apoyó la investidura de Pedro Sánchez", deslizaba el líder del PNV, que cree que al final "todo dependerá de la demoscopia".

Y es que, aunque el Gobierno insiste en que va a agotar la legislatura, ese sentir de Aitor Esteban lo comparten también en gran medida el resto de grupos parlamentarios. Todos notan una cierta parálisis en cuanto a la actividad legislativa y se miran de reojo a ver qué hacen unos y otros y dónde se posicionan en la fotografía.

Los grupos saben que el botón de las elecciones lo tiene Sánchez y que lo apretará cuando más le convenga a él y, aunque le ven capaz de aguantar hasta 2027, ven muy complicado que la legislatura sea fructífera. Los presupuestos, desde luego, no los ven posibles.

