Sánchez insiste en que no hay financiación ilegal en el PSOE y justifica los pagos en efectivo: "Como hacen todas las empresas"

¿Qué está diciendo? El líder del PSOE defiende que los pagos en metálico corresponden a "liquidaciones de gasto" y que es una práctica habitual en las empresas. Además, lanza un dardo al PP: "Confunde dinero negro con dinero en efectivo, le traiciona el subconsciente".

Pedro Sánchez ha negado que exista financiación ilegal en el PSOE durante una entrevista en la 'Cadena SER'. Ha justificado los pagos en efectivo mencionados en el informe de la UCO sobre José Luis Ábalos, afirmando que son "liquidaciones de gasto", una práctica, dice, común también en las empresas para compensar gastos de viajes y comidas. Sánchez ha subrayado que las cuentas del PSOE están auditadas y no hay indicios de irregularidades. Además, ha criticado al PP por confundir dinero en efectivo con dinero negro, asegurando que el PSOE no tiene financiación irregular y que todos sus gastos están debidamente registrados y auditados.

Pedro Sánchez insiste en que no existe financiación ilegal en el PSOE. Así lo ha asegurado este martes en una entrevista en la 'Cadena SER', donde ha justificado los pagos en efectivo que aparecen en el informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, que incluye la imagen de un sobre de dinero en metálico con el logotipo del partido. "Lo que hay son liquidaciones de gasto", ha mantenido al respecto el presidente del Gobierno, que ha incidido en que esto es algo que "hacen todas las empresas".

"El informe de la Guardia Civil dice claramente que no hay indicios de financiación irregular del PSOE, que es lo que hemos defendido desde siempre", ha asegurado el líder socialista, que ha recordado que las cuentas de su partido están sometidas tanto al escrutinio del Tribunal de Cuentas como de una auditoría externa.

Ante la pregunta de por qué se hacían pagos en efectivo, Sánchez ha respondido así: "Pues como hacen todas las empresas". En este sentido, ha sostenido que "lo que hay son liquidaciones de gasto", para compensar gastos de viajes, comidas o taxis y ha admitido que él mismo las habrá recibido en algún momento de su trayectoria en el partido: "Como secretario general del PSOE no era algo habitual en mí, pero seguro que en alguna ocasión he tenido ese tipo de liquidaciones de gasto", ha dicho.

En este punto, el secretario general del PSOE ha lanzado un dardo al primer partido de la oposición: "Cuando veo que el PP confunde dinero negro con dinero en efectivo, yo creo que le traiciona el subconsciente", ha deslizado, antes de aclarar que el origen de ese dinero en metálico para liquidar gastos en su partido "no es una caja", sino que "las fuentes que tienen esos ingresos son las cuentas corrientes que tiene el PSOE".

Una práctica, ha insistido, que se lleva a cabo habitualmente en empresas e incluso en el Senado. "Lo importante es que sea legal. No es tanto que sea dinero en efectivo o no si es acorde con la ley de financiación de partidos políticos y en este caso claramente es así", ha mantenido. "No hay ningún indicio que apunte a una supuesta financiación irregular del PSOE porque todos los gastos han sido contabilizados, acreditados y auditados. No hay descuadres", ha reiterado.

A este respecto, Sánchez ha abundado que cuando el informe policial habla de una "discordancia" de unos 90.000 euros, "habla de sus cuentas [de Ábalos], no de las del PSOE". "Dentro del PSOE no hay cabida ni para la corrupción ni tampoco para las conductas machistas", ha aseverado el presidente, en alusión a las conductas con las mujeres del propio Ábalos y su exasesor, Koldo García, que han salido a la luz a raíz de la investigación sobre las presuntas mordidas.

Tanto Ábalos como Santos Cerdán, ha dicho, tendrán que explicarse ante la Justicia, pero ha insistido en negar la financiación ilegal: "Desde el punto de vista del PSOE, yo le puedo garantizar que nosotros no tenemos financiación irregular, que todos los gastos están contabilizados, están acreditados y que están auditados", ha insistido, antes de cargar de nuevo contra el partido de Alberto Núñez Feijóo: "No hay ningún indicio que apunte en lo que quiere el PP, que es de alguna manera demostrar que su financiación irregular, la pasada, no sé ahora cuál será su situación, es común al resto de partidos, y no es así", ha sentenciado.

