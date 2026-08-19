Antonio Maestre explica cómo funciona la sociedad de Fernando Cerimedo y Javier Negre: "Se vincula siempre a los líderes de extrema derecha"

Antonio Maestre aporta más información sobre Fernando Cerimedo tras ser detenido por, presuntamente, contratar a unos sicarios para asesinar a su exmujer y de su sociedad con el agitador Javier Negre: "Es una sucursal digital de los bulos para poder tumbar gobiernos de izquierdas".

Fernando Cerimedo, socio de Javier Negre en el pseudomedio de extrema derecha que el agitador tiene en Argentina, acaba de ser detenido en Bolivia acusado de contratar sicarios para asesinar a su exmujer.

Más Vale Tarde lo analiza con Antonio Maestre, que sitúa a Cerimedo como la persona que ha facilitado los contactos a Negre para poder acceder a las más altas instancias de los gobiernos de América Latina.

El periodista señala que el pseudomedio de Cerimedo y Negre cuenta con sucursales en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos y "se vincula siempre a los líderes de la extrema derecha, porque es una sucursal digital de los bulos para poder tumbar gobiernos de izquierdas".

Cerimedo, indica Maestre, era actualmente asesor del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y cuando le detuvieron intentando viajar a Buenos Aires "se le ha encontrado muchísimo dinero en efectivo en un registro". Dinero que, según el periodista, "sale de las empresas con las que comparte administración, como la de Javier Negre".

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