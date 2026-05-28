Aina Vidal pide explicaciones al PSOE del caso Leire: "El que haya una campaña para tumbar este Gobierno no enmascara este posible caso de corrupción"

La portavoz de Comuns en el Congreso de los Diputados, Aina Vidal, interviene en Al Rojo Vivo para mostrar su punto de vista sobre los casos de corrupción que están acechando al PSOE y la posición de Sumar al respecto. En el vídeo, al completo su entrevista.

Aina Vidal, portavoz de Comuns en el Congreso de los Diputados, partido integrado en el grupo Sumar, analiza las informaciones que hemos conocido sobre el caso Leire, en las que la Audiencia Nacional cree que el PSOE pagó a Díez por sus maniobras contra jueces, fiscales y policías. Así, el juez Pedraz sospecha que el PSOE montó una "trama para desestabilizar" procesos judiciales contra el partido y que su principal objetivo fue proteger al presidente del Gobierno.

"Hay que poner la palabra presunta delante de todo, pero son informaciones que de ser ciertas, serían muy graves", afirma Vidal, asegurando que tienen "todo el derecho de conocer las pruebas que se puedan aportar" y que el PSOE no está respondiendo como debería".

"Creo que se lo está tomando un poco a broma y es algo que es serio. Sea verdad o no lo sea (...) Creo que deberían salir de forma mucho más contundente. Creo que deberían dar explicaciones y creo que además nos merecemos todas. No tiene sentido que estemos más preocupadas por la legislatura las socias del Gobierno, incluso otros partidos que apoyan al gobierno desde fuera, que el propio PSOE. Creo que es un desatino", añade la portavoz de los 'comunes' en el Congreso.

A la pregunta directa de Antonio García Ferreras de qué va a hacer Sumar y ante la afirmación de "la sensación que tenemos muchos espectadores es que ustedes de momento van a tragar con todo", la respuesta de Vidal ha sido clara: "Nunca hemos tragado con nada que no tuviéramos que tragar y no lo vamos a hacer ahora".

Y así, añade: "Lo hemos dicho siempre: somos incompatibles con la corrupción. Nunca la hemos practicado y, además, no lo vamos a permitir". Ahora bien, la política quiere recordar que justo cuando salió el caso de Santos Cerdán, hace aproximadamente un año, "salió una batería de propuestas, entre ellas, la comisión de Anticorrupción, una propuesta que fue tumbada por el PP, Vox y Junts".

En septiembre de 2025, la proposición de ley impulsada por Sumar para crear una Oficina de Prevención de la Corrupción, fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

Es por ello que Vidal se lamenta que todo esto esté siendo una especie de circo y pide desde el programa "disculpas a los ciudadanos de este país" porque la política no es esto, sino otra cosa. "La política es útil", afirma contundentemente, señalando un decreto aprobado hoy mismo que tiene que ver con que, especialmente, los pensionistas paguen muchísimo menos en función del nivel de renta por los medicamentos.

"La deerecha ha decidido convertir todo esto en un circo"

Siguiendo con el caso Leire, Vidal sostiene que es un error que el PSOE no dé explicaciones: "Creo que el clima que está ahora mismo y la preocupación en el pueblo progresista es una evidencia y por ello creo que el PSOE debería ser mucho más claro en sus explicaciones y entender en el punto en el que nos encontramos. Esta no es la primera ni la segunda, y creo que tienen que entender que el hecho, porque es un hecho, de que haya una campaña para tumbar a este Gobierno no enmascara un posible caso de corrupción. Una cosa no quita la otra", asegura tajante.

Y subraya que el que "la derecha haya decidido convertir esto en un circo y en un espectáculo de fango, simplemente para intentar confundir a la población y que se crea que todos somos iguales cuando no es así, no quita que PSOE deba dar las explicaciones correspondientes". Porque "también nosotras las estamos esperando", concluye Vidal.

En el vídeo podemos ver al completo esta entrevista, donde asegura que la legislatura no ha sido sencilla desde el principio, pero de las urnas salieron "unas mayorías complejas", sin embargo, "el hecho de que haya una mayoría compleja no limita a uno, no le impide a uno el hecho de buscar consensos, acuerdos y normas para tirar para adelante".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.