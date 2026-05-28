Aitor Esteban insiste en pedir elecciones anticipadas a Sánchez: "La legislatura ha llegado a su fin"

¿Qué ha dicho? El presidente del PNV asegura que la legislatura esta "bloqueada", sin Presupuestos y en un clima político dominado por "cada vez mas casos judiciales". "No es responsable hacer como el avestruz", añade.

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha declarado que "la legislatura ha llegado a su fin" y que el "interés general" exige elecciones generales este año. En un encuentro con los medios, Esteban señaló que corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decidir sobre la disolución de las Cortes, y aclaró que el PNV no considera una moción de censura. Destacó que la legislatura está "bloqueada", sin Presupuestos y en un clima político marcado por "cada vez más casos judiciales", afirmando que "no es responsable hacer como el avestruz".

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este jueves que "la legislatura ha llegado a su fin" y que el "interés general" demanda la convocatoria de elecciones generales este año.

Esteban, en un breve encuentro con los medios de comunicación, ha recordado que le corresponde al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la disolución de las Cortes, y que no está encima de la mesa del PNV una moción de censura. "No la contemplamos", ha asegurado.

Ha recordado que la actual legislatura esta "bloqueada", sin Presupuestos y en un ambiente político dominado por "cada vez mas casos judiciales" y que "no es responsable hacer como el avestruz".

A su juicio, la propia mecánica de la justicia va a provocar además que la situación se vaya a mantener durante un tiempo, lo que no es adecuado para la gobernabilidad. Según Esteban, la llegada del verano no va a generar un cambio de las circunstancias, de tal modo que "esto no lleva a ninguna parte".

"El interés general lo que demanda es una convocatoria electoral. Debería preguntarse —el presidente— si al negarse a ello no está actuando desde un interés partidista y particular", ha enfatizado.

"Han pasado muchas cosas y van a pasar más"

El dirigente jeltzale ha advertido además que, aunque se ponga el "foco" en las formaciones que han venido apoyando la continuidad de la legislatura, donde debe estar realmente situado es sobre el presidente Sánchez.

Ha apelado por ello a la responsabilidad de todos, "sobre todo del presidente", al que ha pedido que no se comporte como "el avestruz, cerrando los ojos y haciendo como que no pasa nada". "En la última semana han pasado muchas cosas y van a pasar más", ha vaticinado.

Por último, y cuestionado por la actuación del juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, Esteban ha manifestado que de confirmarse no sería "aceptable".

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