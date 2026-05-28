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Caso Kitchen

Iñaki López, sobre Fernández Díaz y su número dos: "Me indigna que prefieran pasar por tontos antes que por pergeñadores de una trama"

"Han declarado que el exministro del Interior de Rajoy y su número dos no se enteraron de que un grupo de 70 policías nacionales, de motu propio, organizaron una trama para eliminar pruebas contra el PP y salvarle el culo a Rajoy", comenta Iñaki López.

"Han declarado que el exministro del Interior de Rajoy y su número dos no se enteraron de que un grupo de 70 policías nacionales, de motu propio, organizaron una trama para eliminar pruebas contra el PP y salvarle el culo a Rajoy", comenta Iñaki López.

Hoy era un día clave en el juicio a la trama Kitchen al declarar la cúpula del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez.

Ambos han asegurado desconocer que había una operación parapolicial para quitar a Luis Bárcenas documentación comprometedora y que, si se enteraron, fue por lo que se publicaba en la prensa.

Dos declaraciones, las de Fernández Díaz y Martínez, prácticamente idénticas, lo que difiere bastante respecto al brutal careo entre ellos en la Audiencia Nacional, donde llegaron a insultarse.

"Han declarado que el exministro del Interior de Rajoy y su número dos no se enteraron de que un grupo de 70 policías nacionales, de motu propio, organizaron una trama para eliminar pruebas contra el Partido Popular y salvarle el culo a Rajoy", comenta Iñaki López, que añade rotundo: "A mí me indigna que prefieran pasar por tontos antes que por pergeñadores de una trama".

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