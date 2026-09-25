"Sinvergüenza", "aprovechada", "cortina de humo": la lamentable campaña de odio en redes contra Maricarmen

En las redes sociales se reproducen los mensajes de odio contra Maricarmen, a la que dedican todo tipo de insultos, teorías conspiranoicas y bulos. La realidad es mucho más sencilla: Maricarmen es la voz de muchos que gritan por sus derechos.

De manera sorprendente, el caso del desahucio de Maricarmen ha despertado una ola de odio en las redes sociales contra esta mujer de 87 años que, en estos momentos, se encuentra ingresada en el hospital después de haber vivido una situación tremendamente traumática.

"Sinvergüenza", "aprovechada", son algunos de los apelativos que le dedican estos mensajes de odio, que incluso esgrimen teorías conspiranoicas que la sitúan como una "cortina de humo" del Gobierno y difunden fotografías falsas y bulos.

Con su bola de cristal con la que todo lo ven, aseguran sin pudor que Maricarmen "tiene más dinero que el fondo buitre" o que "se ha pegado una vida a todo tren". También la definen como una persona "usada" por la izquierda o culpable de las manifestaciones por una vivienda digna.

Una conspiración de una realidad mucho más sencilla que no quieren ver: Maricarmen es la voz de muchos que gritan por sus derechos.

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