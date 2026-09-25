Maricarmen continúa ingresada en el hospital, agotada y aún sin una alternativa habitacional

Los detalles Cuando la anciana de 87 años salga del hospital no podrá volver a la casa de donde fue expulsada y en la que había vivido durante más de 70 años. La única alternativa que le dan por ahora es que ingrese en una residencia, muy lejos del barrio en el que se crio.

Maricarmen, una anciana de 87 años, sigue hospitalizada tras ser desahuciada de su hogar donde vivió más de 70 años. Sin poder regresar a su casa, enfrenta la posibilidad de mudarse a un pequeño piso en La Granja de Segovia con su primo y su esposa, o ingresar a una residencia lejos de su barrio natal. El Ayuntamiento de Madrid le ha ofrecido una plaza en una residencia municipal, pero su salud se ha deteriorado rápidamente. La empresa Urbagestión, responsable del desahucio, niega haber recibido ofertas de compra, aunque rechazaron propuestas del Ministerio de Vivienda y figuras como James Rhodes.

Dos días después de su desahucio, Maricarmen continúa ingresada en el hospital Gregorio Marañón. La anciana de 87 años sigue en planta a la espera de que le den los resultados de las pruebas a las que ha sido sometida. A priori, según ha podido saber laSexta, no recibirá el alta este viernes.

Cuando salga del hospital no podrá volver a la casa de donde fue expulsada y en la que había vivido durante más de 70 años. Una de las posibilidades es que se tenga que ir a vivir a una piso de unos 50 metros cuadrados en La Granja de Segovia, junto a su primo Vicente y su esposa. Un piso que sólo tiene una habitación y en la que viven dos personas de 80 años.

La única alternativa que le dan por ahora es que ingrese en una residencia, muy lejos del barrio en el que se crio. El Ayuntamiento de Madrid asegura a laSexta que le han ofrecido una plaza permanente de emergencia sin coste en una de las tres residencias municipales: Chamberí, Salamanca o Ciudad Lineal.

El estado de salud de Maricarmen, en silla de ruedas y con una discapacidad reconocida del 50%, se ha deteriorado de forma acelerada. Ninguna administración ha logrado una solución para ella. La empresa inmobiliaria que compró la vivienda se ha negado a todo. No ha negociado ni una venta del piso, ni aceptado el pago del alquiler que solicitaban que era casi cinco veces más de lo que pagaba Maricarmen.

Urbagestión niega haber recibido una oferta

En cambio, Urbagestión, la empresa inmobiliaria que desahució de su casa a Maricarmen, niega que haya recibido ofertas de compra de la vivienda. En una nota de prensa, la empresa se victimiza en todo momento. Además, dicen que no ha habido ninguna oferta de compra por esa vivienda, ni por parte de 'Casa 47' ni por el Ministerio de Vivienda.

Pero lo cierto es que han rechazado las ofertas del Ministerio de Vivienda para adquirir el inmueble, así como la de una escritora anónima y la del pianista James Rhodes, que se ofreció para comprar el piso de Maricarmen a un precio superior al de mercado o pagar su alquiler de por vida. Algo que niegan desde la empresa.

Primeras palabras de Maricarmen desde el hospital

En un vídeo grabado por el Sindicato de Inquilinas que ha sido cedido a laSexta, Maricarmen se ha dirigido a la ciudadanía desde el hospital. "Estoy en el hospital Gregorio Marañón. Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en esta etapa de mi vida para defender mi casa", ha afirmado Maricarmen en las que han sido sus primeras palabras desde su desahucio.

Fuentes del Sindicato de Inquilinas trasladan que Maricarmen está "cansada y exhausta", aunque aseguran que tiene ganas de luchar por el derecho a vivienda y va a seguir pidiendo a los activistas que sigan peleando por ello.

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