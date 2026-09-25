La defensa de Zapatero pide al juez Calama que anule el examen pericial a la joyería Yanes por su "falta de imparcialidad"

Los detalles En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Zapatero alude a la falta de motivación de la necesidad de un nuevo dictamen pericial que involucre una nueva valoración.

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha impugnado la decisión del juez José Luis Calama de encargar un nuevo examen pericial a la joyería Yanes. Según un escrito al que ha accedido laSexta, la defensa argumenta que no se ha justificado la necesidad de este nuevo dictamen, que parece redundante respecto al anterior. Además, cuestiona la imparcialidad de Yanes debido a sus intervenciones en programas como Más Vale Tarde, sugiriendo que sus opiniones públicas podrían influir en las conclusiones del dictamen. Zapatero ha presentado además información sobre la valoración de Yanes publicada en laSexta y Artículo 14.

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido en reforma ante el propio juez José Luis Calama su decisión de encargar un examen pericial alternativo a la joyería Yanes por su "falta de imparcialidad".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Zapatero alude a la falta de motivación de la necesidad de un nuevo dictamen pericial que involucre una nueva valoración.

"En este contexto, no acaba de comprenderse qué utilidad persigue o a qué concreta finalidad responde el encargo de un dictamen pericial que contenga, en lo sustancial, el mismo objeto, de modo que parece solaparse con el realizado", señala.

También insiste en la falta de imparcialidad de la joyería Yanes por intervenciones como la de Más Vale Tarde. "Es indiferente que para la manifestación de esa opinión no haya realizado un examen directo de las joyas o que no se haya formalizado un dictamen sobre el particular", sostiene.

Así, señala que "la opinión públicamente manifestada condiciona las conclusiones que joyería Yanes pueda alcanzar al efecto, máxime en una cuestión que no es puramente objetiva y estrictamente técnica, sino que incluye una opinión, con un imprescindible componente de subjetividad". Zapatero también ha aportado al juez las informaciones sobre la valoración de Yanes publicadas por la web de laSexta y Artículo 14.

Zapatero pide al juez apartar a la joyería Yanes de la nueva tasación

Además, este jueves José Luis Rodríguez Zapatero planteó la recusación de la joyería Yanes antes de una nueva tasación. Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el socialista considera que se deben poner en cuestión las declaraciones públicas hechas por su director general, Juan Yanes López.

Es decir, que habría hablado con "diversos medios de comunicación anticipando el resultado de algunas cuestiones que han sido objeto de la pericial encomendada por el Tribunal". Y lo más importante: que a su entender, de esa forma, ha evidenciado "un posicionamiento indebido de la firma de joyería en el resultado de la pericia".

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