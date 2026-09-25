Ahora

Las joyas de Zapatero

La defensa de Zapatero pide al juez Calama que anule el examen pericial a la joyería Yanes por su "falta de imparcialidad"

Los detalles En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Zapatero alude a la falta de motivación de la necesidad de un nuevo dictamen pericial que involucre una nueva valoración.

José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas incautadas. José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas incautadas. laSexta
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido en reforma ante el propio juez José Luis Calama su decisión de encargar un examen pericial alternativo a la joyería Yanes por su "falta de imparcialidad".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa de Zapatero alude a la falta de motivación de la necesidad de un nuevo dictamen pericial que involucre una nueva valoración.

"En este contexto, no acaba de comprenderse qué utilidad persigue o a qué concreta finalidad responde el encargo de un dictamen pericial que contenga, en lo sustancial, el mismo objeto, de modo que parece solaparse con el realizado", señala.

También insiste en la falta de imparcialidad de la joyería Yanes por intervenciones como la de Más Vale Tarde. "Es indiferente que para la manifestación de esa opinión no haya realizado un examen directo de las joyas o que no se haya formalizado un dictamen sobre el particular", sostiene.

Así, señala que "la opinión públicamente manifestada condiciona las conclusiones que joyería Yanes pueda alcanzar al efecto, máxime en una cuestión que no es puramente objetiva y estrictamente técnica, sino que incluye una opinión, con un imprescindible componente de subjetividad". Zapatero también ha aportado al juez las informaciones sobre la valoración de Yanes publicadas por la web de laSexta y Artículo 14.

Zapatero pide al juez apartar a la joyería Yanes de la nueva tasación

Además, este jueves José Luis Rodríguez Zapatero planteó la recusación de la joyería Yanes antes de una nueva tasación. Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el socialista considera que se deben poner en cuestión las declaraciones públicas hechas por su director general, Juan Yanes López.

Es decir, que habría hablado con "diversos medios de comunicación anticipando el resultado de algunas cuestiones que han sido objeto de la pericial encomendada por el Tribunal". Y lo más importante: que a su entender, de esa forma, ha evidenciado "un posicionamiento indebido de la firma de joyería en el resultado de la pericia".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno ve "voluntad de acuerdo" para aprobar el decreto de vivienda el martes mientras negocia contrarreloj con los partidos
  2. Sánchez asegura que los casos de Begoña Gómez y su hermano "no son corrupción": "Sufrir este ataque personal es difícil de asumir"
  3. Varios vídeos muestran palizas de militares españoles a migrantes en Ceuta
  4. La sala de la ONU se vacía mientras Netanyahu carga contra quienes le plantan cara: "Cobardes morales"
  5. 'La bola negra' llega a los cines como uno de los estrenos más esperados: la película de Los Javis que ya mira a Hollywood
  6. Tailandia mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho tras desestimar los recursos