El Ayuntamiento de Lleida prohíbe el burka en los espacios públicos con los votos de PSC, Junts y Vox

Los detalles El artículo 12 de la ordenanza contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma, que no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.

El Ayuntamiento de Lleida ha aprobado una ordenanza que prohíbe elementos que oculten totalmente el rostro en espacios públicos, como el burka, con sanciones de 400 a 750 euros. La norma, que no se aplicará en lugares de culto, fue apoyada por PSC-Units, Junts y Vox, y rechazada por PP, ERC y el Comú. Mourad El Boudouhi, de la Associació Watani, se opuso y anunció una recogida de firmas contra la medida. El pleno vivió tensiones cuando un concejal de Vox fue expulsado por declaraciones ofensivas. El PP critica la ordenanza por "legitimar" el burka y planea alegaciones.

El Ayuntamiento de Lleida ha aprobado este viernes la ordenanza municipal que prohíbe llevar en los espacios públicos elementos que "oculten totalmente el rostro", como el burka o el niqab, sin mención expresa a estas prendas. La nueva ordenanza, que se fundamenta en el civismo y el derecho de las mujeres y no en la seguridad, ha contado con los nueve votos a favor del PSC-Units (en el gobierno), de los cinco concejales de Junts y de los dos de Vox, mientras que PP, ERC y el Comú han votado en contra.

El artículo 12 de la ordenanza, el que regula la prohibición del burka, contempla sanciones de entre 400 y 750 euros por el incumplimiento de la norma, que no se aplicará en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental.

En el pleno ha intervenido oponiéndose a la ordenanza Mourad El Boudouhi, presidente de la Associació Watani per la Llibertat i la Justícia y Team Mourad, la asociación que en 2013 recurrió y logró que el Tribunal Supremo anulara la ordenanza municipal que prohibía el uso del velo integral en Lleida. Mourad El Boudouhi ha anunciado que su entidad recogerá 5.000 firmas contra esta prohibición.

Desde Junts, Joan Ramon Castro, ha remarcado que su grupo tenía claro su "oposición al burka", aunque puso como condición para apoyar la ordenanza la aprobación de su moción para crear una red municipal de lavabos públicos y servicios de higiene en la ciudad, que también ha salido adelante. La portavoz de Vox, Gloria Rico, ha insistido en que ha votado a favor porque ha negociado con el PSC, argumento que no comparte el alcalde. La concejala del Comú de Lleida, Laura Bergés, ha criticado la "visión punitiva" de la ordenanza en el uso del burka argumentando que con multas no se va a arreglar.

El jefe de la oposición y portavoz del PP, Xavi Palau, ha votado en contra porque la ordenanza, según él, "no prohíbe el burka, sino que lo permite y lo regula". Desde ERC, Jordina Freixanet, ha dicho que a nadie le gusta el burka "por lo que pueda representar" y ha añadido que la solución no pasa por sancionar, sino por "proteger" a las mujeres que lo llevan.

Expulsión de un concejal de Vox

Tras la aprobación de la ordenanza, que modifica la de 2007 y endurece las conductas incívicas, el pleno ha vivido un momento de tensión cuando el concejal de Vox Josep Roca se ha referido al expresidente catalán Lluis Companys como "genocida" y no ha querido retractarse en las tres ocasiones en las que se lo ha pedido el alcalde, que finalmente le ha expulsado.

Al finalizar el pleno, Larrosa ha explicado que ha denunciado en el juzgado de guardia de Lleida las declaraciones que Roca hizo también la semana pasada en un acto con el líder de Vox, Santiago Abascal, en el que este concejal se refirió al alcalde de Lleida como "malnacido" y "sinvergüenza".

El PP acusa a PSC, Junts y Vox de "legitimar" el burka

Mientras, por su parte, el PP de Lleida ha acusado a PSC, Junts y Vox de no prohibir el burka en la vía pública sino "legitimarlo". En un comunicado este viernes, los 'populares' han argumentado que esta nueva ordenanza "permite el uso del burka bajo el paraguas de la libertad religiosa", y han sostenido que toda persona que lleve el burka por motivos religiosos lo podrá seguir llevando sin conllevar ninguna sanción.

Desde el PP se ha propuesto una iniciativa para prohibir el burka "sin excepciones", que no ha recibido el apoyo de ningún grupo municipal, y ha acusado a PSC, Junts y Vox de convertir Lleida en la primera ciudad española que autoriza oficialmente el uso del burka en la calle.

"El PP respeta plenamente la libertad de culto y la libertad religiosa. Pero el burka representa una amenaza para la seguridad en la vía pública, al impedir la identificación de la persona que lo lleva, y constituye también una expresión de desigualdad entre el hombre y la mujer", han subrayado los 'populares'.

El PP presentó 76 enmiendas a la ordenanza y formuló una enmienda 'in voce' en el pleno en la que pedían eliminar las dos excepciones que recoge la norma, que fue rechazada con los votos de PSC, ERC, Junts, Comú de Lleida y la abstención de Vox. Los 'populares' han anunciado que formularán alegaciones a la ordenanza, y han acusado a los socialistas, "con el apoyo de Junts y la complicidad de Vox", de difundir un mensaje falso sobre la prohibición del burka en Lleida.

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