Aznar elogia el "patriotismo" de Feijóo afeando a Abascal su foto con el morrión: "No le hace falta disfrazarse de capitán de los Tercios"

¿Qué ha dicho? "No le hace ninguna falta disfrazarse de capitán de los Tercios para presumir de español; Alberto nunca ha rebajado a mascarada el amor a España, porque los sentimientos profundos, cuando lo son de verdad, no se muestran, se demuestran", ha dicho.

El expresidente José María Aznar elogió el "patriotismo" de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, destacando su amor a España frente a quienes, como Santiago Abascal de Vox, necesitan "disfrazarse de capitán de los Tercios" para demostrarlo. Aznar realizó estas declaraciones en el Campus FAES 2026, con Feijóo presente, en un contexto donde Feijóo ha estrechado lazos con Abascal tras acuerdos de coalición en varias comunidades. Aznar criticó la "demagogia" como una amenaza para la democracia y reivindicó a Feijóo como un político con "sentido de Estado", instándole a proteger la política española de "charlatanes sin escrúpulos" si llega a la Moncloa.

El expresidente del Gobierno José María Aznar elogió este viernes el "patriotismo" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y contrapuso su forma de entender el amor a España con quienes necesitan "disfrazarse de capitán de los Tercios para presumir de español", en una alusión directa al responsable de Vox, Santiago Abascal.

Aznar hizo estas declaraciones en la clausura del Campus FAES 2026, con Feijóo presente entre el público. Precisamente, el jefe de la oposición ha estrechado su relación con Abascal en estos últimos meses, a raíz de los acuerdos de coalición de gobierno en cuatro comunidades autónomas.

El expresidente introdujo su crítica a Abascal tras alertar de la "demagogia", que definió como una "perversión de la democracia" y una amenaza "transversal a derecha e izquierda".

Por el contrario, el expresidente del PP reivindicó a Feijóo como un político con "sentido de Estado y vocación netamente gubernamental" y le pidió que, si llega al Palacio de la Moncloa, someta a la política española a "una dieta prolongada" que la ponga "por muchos años a resguardo de charlatanes sin escrúpulos".

"Conozco bien la lealtad de Alberto a España. Y también sé que Alberto conoce muy bien que el patriotismo es una virtud recatada, hermana del sacrificio", continuó Aznar.

Patriotismo y "mascarada"

"No le hace ninguna falta disfrazarse de capitán de los Tercios para presumir de español; Alberto nunca ha rebajado a mascarada el amor a España, porque los sentimientos profundos, cuando lo son de verdad, no se muestran, se demuestran", sentenció.

La imagen de Abascal a la que hacía referencia Aznar

La frase remitía a una imagen de Abascal de la campaña de las elecciones de abril de 2019, cuando el líder de Vox posó vestido como un capitán de los Tercios durante una visita a un taller de sastrería teatral.

La fotografía provocó entonces una polémica con el PP de Pablo Casado, que ironizó con que Abascal se había "disfrazado de soldado de los Tercios de Flandes", a lo que el dirigente de Vox respondió que el entonces presidente popular no daba "el perfil para apuntarse a la Reconquista".

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