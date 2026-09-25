Ahora

Cualquiera puede ser Maricarmen

Paquita, la mujer de 82 años con Parkinson a la que quieren desahuciar, se emociona con Maricarmen: "No sé qué será de mí"

Los detalles La anciana ha dejado claro que se niega a abandonar su casa ante la posibilidad de que la desahucien, a pesar de que paga un alquiler de 1.150 euros al mes.

Paquita, la vecina de 82 años del barrio de La Latina a la que la empresa inmobiliaria propietaria de su piso quiere desahuciar de su casa, este viernes.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Paquita, una mujer de 82 años de Madrid, ha resistido varios intentos de desahucio. Tal y como ha contado laSexta estos últimos meses, Paquita sigue luchando para que su casa no se convierta en un piso turístico.

Tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue expulsada de su casa hace dos días, Paquita se ha emocionado. "Me emociono, pasado lo de esta mujer que yo estuve allí para despedirla no sé qué será de mí, espero que siga para atrás y seguir en la misma casa", ha asegurado este viernes. Así, ha dejado claro que se niega a abandonar su casa ante la posibilidad de que la desahucien, a pesar de que paga un alquiler de 1.150 euros al mes.

El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha visitado este viernes la casa de Paquita y ha exigido que el próximo Consejo de Ministros apruebe el real decreto que permitiría evitar estas situaciones.

Paquita ha hecho estas declaraciones desde su portal acompañada por Bustinduy y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. La mujer ha explicado que en su vivienda murieron su marido y su madre, y que lleva 30 años viviendo allí. "Yo no pago una miseria, yo pago 1.150 euros. Claro, mi hijo vive conmigo, pero de todas formas es un dinero, no es para que te echen a la calle".

La vecina ha asegurado que los propietarios "no se ponen de acuerdo en nada" ni responden a sus intentos de negociación. "No responden en nada, ni si te interesa quedarte y subimos o lo que sea, nada, ni una palabra. Esto es la callada por respuesta", ha lamentado.

El presidente de la Asociación Vecinal La Chispera, Daniel Piedrabuena, ha indicado que conoció a Paquita en julio de este año, cuando un vecino les contó que iban a desahuciarla. Piedrabuena expresó su esperanza de que este caso sirva "de punto de inflexión para que Paquita no sea la nueva Maricarmen".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El Gobierno ve "voluntad de acuerdo" para aprobar el decreto de vivienda el martes mientras negocia contrarreloj con los partidos
  2. Sánchez asegura que los casos de Begoña Gómez y su hermano "no son corrupción": "Sufrir este ataque personal es difícil de asumir"
  3. Varios vídeos muestran palizas de militares españoles a migrantes en Ceuta
  4. La sala de la ONU se vacía mientras Netanyahu carga contra quienes le plantan cara: "Cobardes morales"
  5. 'La bola negra' llega a los cines como uno de los estrenos más esperados: la película de Los Javis que ya mira a Hollywood
  6. Tailandia mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho tras desestimar los recursos