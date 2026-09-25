Paquita, la mujer de 82 años con Parkinson a la que quieren desahuciar, se emociona con Maricarmen: "No sé qué será de mí"

Los detalles La anciana ha dejado claro que se niega a abandonar su casa ante la posibilidad de que la desahucien, a pesar de que paga un alquiler de 1.150 euros al mes.

Paquita, una mujer de 82 años de Madrid, ha resistido varios intentos de desahucio para que su casa no se convierta en un piso turístico. Tras el desalojo de Maricarmen, otra anciana, Paquita se ha emocionado y ha expresado su deseo de seguir en su hogar, a pesar de pagar un alquiler de 1.150 euros al mes. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha visitado su casa y ha pedido al Consejo de Ministros que apruebe un real decreto para evitar estos casos. Paquita, quien lleva 30 años en su vivienda, lamenta la falta de respuesta de los propietarios y busca una solución. Daniel Piedrabuena, de la Asociación Vecinal La Chispera, espera que su caso marque un cambio para evitar más desahucios.

Paquita, una mujer de 82 años de Madrid, ha resistido varios intentos de desahucio. Tal y como ha contado laSexta estos últimos meses, Paquita sigue luchando para que su casa no se convierta en un piso turístico.

Tras el desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años que fue expulsada de su casa hace dos días, Paquita se ha emocionado. "Me emociono, pasado lo de esta mujer que yo estuve allí para despedirla no sé qué será de mí, espero que siga para atrás y seguir en la misma casa", ha asegurado este viernes. Así, ha dejado claro que se niega a abandonar su casa ante la posibilidad de que la desahucien, a pesar de que paga un alquiler de 1.150 euros al mes.

El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha visitado este viernes la casa de Paquita y ha exigido que el próximo Consejo de Ministros apruebe el real decreto que permitiría evitar estas situaciones.

Paquita ha hecho estas declaraciones desde su portal acompañada por Bustinduy y la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. La mujer ha explicado que en su vivienda murieron su marido y su madre, y que lleva 30 años viviendo allí. "Yo no pago una miseria, yo pago 1.150 euros. Claro, mi hijo vive conmigo, pero de todas formas es un dinero, no es para que te echen a la calle".

La vecina ha asegurado que los propietarios "no se ponen de acuerdo en nada" ni responden a sus intentos de negociación. "No responden en nada, ni si te interesa quedarte y subimos o lo que sea, nada, ni una palabra. Esto es la callada por respuesta", ha lamentado.

El presidente de la Asociación Vecinal La Chispera, Daniel Piedrabuena, ha indicado que conoció a Paquita en julio de este año, cuando un vecino les contó que iban a desahuciarla. Piedrabuena expresó su esperanza de que este caso sirva "de punto de inflexión para que Paquita no sea la nueva Maricarmen".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido