Un matrimonio de 81 y 74 años, al borde del desahucio: avalaron a su hijo y ahora el banco les reclama su piso

Un matrimonio de 81 y 74 años de Badalona está al borde del desahucio. Avalaron a su hijo y cuando este no pudo pagar la hipoteca, fue desahuciado. Ahora el banco también les reclama a ellos la casa en la que viven desde hace 40 años.

Más allá del desahucio de Maricarmen, tras el problema de la vivienda hay miles de historias dramáticas. Una de ellas es la de un matrimonio de 81 y 74 años de Badalona, que también se encuentran al borde del desahucio.

Avalaron a su hijo y cuando este dejó de pagar la hipoteca le desahuciaron. Como eso no ha sido suficiente, el banco va ahora a por la vivienda de sus padres, a los que pretende desalojar de la casa en la que viven desde hace 40 años.

Un tipo de caso que, según apunta la abogada especializada en vivienda, Alejandra Jacinto, "sigue siendo muy habitual".

"Estamos como en un deja vu de 2012 y este caso es el típico que llenaba las asambleas de plataformas de afectados por la hipoteca de aquel entonces", afirma la experta, que señala algunas prácticas por parte del banco a la hora de imponer el aval en una "hipoteca plagada, probablemente, de cláusulas abusivas que probablemente fueran la causa del propio impago".

En este momento, recuerda, la sociedad civil llevó una iniciativa legislativa popular con la medida de la dación en pago, para que "a cambio de entregar el bien, se quedase sin deuda". Algo que no salió, porque el Partido Popular votó en contra y, señala, "de esos polvos, estos lodos".

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