El Sindicato de Inquilinas responde a Ayuso: "Tiene gracia que hable como inquilina cuando todos sabemos que vive en un piso pagado por Quirón"

Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas, manda un mensaje a Almeida y Ayuso: "Que no se preocupen tanto de la gente que se está dejando el 60-70 por ciento de su sueldo para sus caseros y más de atacar a aquellos que están vaciando nuestros barrios".

Más Vale Tarde habla con Fernando de los Santos, portavoz del Sindicato de Inquilinas, que desde la acampada de Sol por la vivienda reacciona a la petición del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha pedido que se levante el campamento.

"De lo que debería preocuparse es de atender a las necesidades de vivienda de la gente que estamos aquí, en vez de preocuparse de que no ocupemos este espacio, que es público y que llevan mucho tiempo en Madrid robándonos", afirma rotundo.

De los Santos también recuerda que, mientras la semana pasada Maricarmen era desahuciada de su piso, Isabel Díaz Ayuso "se estaba reuniendo con todos los fondos buitre". También señala que Almeida "no ha conseguido dar una solución satisfactoria a Maricarmen en cinco años de lucha que lleva".

Más allá de Maricarmen, el portavoz del Sindicato de Inquilinas denuncia la falta de alternativas para personas en riesgo de desahucio: "Si ustedes van a preguntar a Servicios Sociales se van a encontrar con situaciones dramáticas, con familias, en ocasiones hasta con niños, que son expulsadas de su vivienda y dejadas sin hogar".

Responde a Ayuso: "Tiene gracia que hable como inquilina"

Respecto a las polémicas declaraciones de Ayuso sobre Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas, de los Santos recalca que Maricarmen ha seguido pagando su alquiler incluso fuera de contrato y afirma que "tiene gracia" que Ayuso "hable como inquilina cuando todos sabemos que vive en un piso que en realidad ha sido pagado por Quirón Salud", a lo que se une la compra del polémico ático de más de 6 millones de euros "para un uso privado que todavía no ha sido capaz de justificar".

"Que no se preocupen tanto de la gente que está aquí, de la gente trabajadora que vive de alquiler y se está dejando el 60-70 por ciento de su sueldo para sus caseros y más de atacar a aquellos que están vaciando nuestros barrios y convirtiendo Madrid en otra cosa, pero no en un sitio para vivir y habitarlo", sentencia.

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