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Choque contra el Gobierno

Ayuso, sobre la acampada de Sol: "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros, y a lo mejor en la próxima manifestación me sumo"

¿Qué ha dicho? Ayuso se ha quejado de que esta acampada "altera la vida comercial y el turismo en Sol" y trae "consecuencias nefastas".

Imagen de archivo de Isabel Díaz Ayuso. Imagen de archivo de Isabel Díaz Ayuso.Europa Press
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"Si alguien no tiene casa, la culpa no la tiene quien sí tiene casa y le va bien". Así de clara se ha mostrado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este lunes sobre la acampada en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda.

Ayuso se ha quejado de que esta acampada "altera la vida comercial y el turismo en Sol" y trae "consecuencias nefastas". "Que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros, y a lo mejor en la próxima manifestación me sumo y pido subrogarme el derecho que no tengo a cambiar las reglas de juego a los que me abrieron su casa", ha indicado.

Así, ha cargado contra el Ejecutivo que "está atacando a su mismo gobierno". "Es el Gobierno el que no ha legislado con rigor. Cataluña, donde gobierna el PSOE, es donde más desahucios se producen. En Madrid se están haciendo las cosas mejor", ha señalado Ayuso. Además, ha añadido que "ya está visto este truco de Sol".

Por su parte, este domingo el Ayuntamiento de Madrid mostró su "sorpresa" e "indignación" por la actuación de la Delegación del Gobierno en Madrid ante la acampada instalada en la Puerta del Sol, que atribuye a una "dejación de funciones" y a la falta de control sobre el desarrollo de una manifestación que, según el Consistorio, habría discurrido por zonas no autorizadas, han informado fuentes municipales.

La acampada comenzó el sábado por la noche noche al término de la manifestación convocada en Madrid en protesta por el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años que tuvo que abandonar el pasado miércoles la vivienda en la que había vivido durante décadas tras un desahucio. Los participantes mantienen el asentamiento para reclamar medidas frente a los desahucios y exigir la aprobación del denominado 'decreto Maricarmen'.

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