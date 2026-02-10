Arranca en Los Ángeles el juicio histórico contra Meta y Google, acusados de generar adicción

Los detalles Mark Zuckerberg se sentará a declarar el 18 de julio, mientras que el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, lo hará este miércoles.

Una mujer ha llevado a juicio a las grandes tecnológicas Meta y Google en Los Ángeles, alegando que las redes sociales, que comenzó a usar desde niña, le causaron problemas de salud mental debido a su carácter adictivo. El abogado de la denunciante, Mark Lainer, sostiene que las compañías priorizan las ganancias sobre la seguridad infantil. Mark Zuckerberg, presidente de Meta, y Adam Mosseri, director ejecutivo de Instagram, están llamados a declarar en un juicio sin precedentes. Anteriormente, Zuckerberg enfrentó críticas en el Senado de EE.UU. por no proteger a menores en sus plataformas. Este juicio podría influir en futuros casos similares.

Navegar por las redes sociales, el contenido que le aparece a cada usuario o cada like que se da, no es nada inocente. Las plataformas guardan las búsquedas de cada persona, sus gustos, hábitos... y generan adicciones. Una realidad que una mujer ha conseguido llevar a juicio en Los Ángeles, donde este martes ha arrancado un histórico proceso contra las grandes tecnológicas: Meta y Google.

La denunciante empezó a usar YouTube a los seis años e Instagram a los 11, y afirma haber sufrido depresión, problemas de autoestima, ansiedad y pensamientos suicidas desde niña a causa de la adicción que provocan estas redes.

"Las propias compañías afirman que son adictivas, que intentan generar adicción, porque cuanto más tiempo pase la gente en sus plataformas, más dinero hacen", ha afirmado el abogado de la denunciante, Mark Lainer, en una entrevista en 'Fox Bussiness'.

El abogado ha asegurado que "tenemos documentos con su nombre (Mark Zuckerberg, presidente de Meta) que él mismo redactó y que muestran que puso las ganancias por encima de la seguridad de los niños".

Zuckerberg se sentará a declarar el 18 de julio, mientras que el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, lo hará este mismo miércoles. El juicio contra estos gigantes tecnológicos no tiene precedentes, aunque el fundador de Meta ya se ha visto involucrado anteriormente en procesos que cuestionan la seguridad de sus plataformas.

Comité del Senado

Concretamente, Zuckerberg declaró en enero de 2025 ante el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, que acusaba a los magnates de las grandes empresas tecnológicas por no proteger a los menores en sus plataformas.

Varios senadores fueron entonces muy duros con el creador de Facebook. "¿Vas a compensar a alguna de las víctimas ? ¿A estas niñas, las has compensado?", preguntó Josh Hawley, senador de Misuri.

Hawley añadió que "tienes familias de todo el país cuyos hijos han sido gravemente dañados o han muerto, ¿y no crees que sea apropiado entablar conversaciones sobre las medidas que tomaste para compensar a alguna de las víctimas?". Asimismo, Lindsay Graham, senador de Carolina del Sur, le acusó de tener "las manos manchadas de sangre" y de tener "un producto que está matando a gente".

Zuckerberg negó todo y argumentó que desde hace tiempo hay filtros para gestionar qué ven y qué no los menores de 16 años. Sin embargo, este juicio podría demostrar que estos filtros no sirven y, en ese caso, todos los involucrados tendrán que responder.

Además, el resultado podría servir de precedente para la resolución de alrededor de 1.500 procesos similares contra empresas de redes sociales.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.