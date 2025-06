Nogueras, sobre el PSOE y el caso Koldo: "Si hay una financiación ilegal se va a saber. Es su problema y el de sus votantes"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha asegurado que si ha habido una financiación ilegal en el PSOE "se va a saber" y será, según dice, un problema tanto de la formación política como de sus votantes.

"Si hoy tuviera que dar un titular de lo que pasa, de este espectáculo, es que Cataluña no es España", ha comentado. "Los siete diputados de Junts nos sentimos como casi siempre cuando llegamos aquí, que este país, estas formas… no es nuestro país", ha añadido.

Así, ha insistido en que "somos muchos los ciudadanos de Cataluña que todo esto nos queda muy lejos" y ha añadido que "los motivos por los cuales somos independentistas es para poder construir un Estado que se despliegue y que de oportunidad".

De esta manera, Nogueras ha criticado que durante la jornada de ayer pidieron al Gobierno "concreción" y, dice, "no hubo ninguna". Por eso, ahora dicen estar a la espera de qué va a hacer "este Gobierno que dice ser progresista".

"Los políticos no tiene que robar, no tienen que engañar y es lo que se está haciendo aquí desde hace muchos años No somos independentistas porque sí, nos queremos quedar muy lejos de todo esto No tendríamos que ir pidiendo a los partidos que sean limpios y no hagan corruptelas. Esto, el propio partido si tiene interés debería de hacerlo y no esperar a que se lo pidiéramos los demás", ha comentado.

Además, la independentista ha asegurado que están a la espera de conocer quién será el próximo interlocutor entre el Gobierno y Junts tras la dimisión de Santos Cerdán por los audios que le implican en el caso Koldo.