"No hay plan B" en el PSOE acerca de la situación de Pedro Sánchez. Así lo traslada el secretario de organización de los socialistas, un Santos Cerdán que pide "respetar" el periodo de reflexión del presidente del Gobierno sobre su futuro. "La gente está sufriendo porque se pueda marchar el mejor presidente que hemos tenido", confiesa Santos Cerdán.

En el micrófono de laSexta, el número tres del PSOE explicó los motivos que le llevaron a no tomar la palabra durante la movilización en apoyo a Sánchez y unirse al resto de personas que se congregaron frente a la sede socialista de la calle Ferraz.

"Está sufriendo mucha gente, no solo yo. Esto no se hace si la gente no estuviera sufriendo que se marche el mejor presidente que hemos tenido. En las peores dificultades ha luchado contra todo y contra todos y necesitamos que Pedro siga siendo nuestro presidente", afirma Santos Cerdán.

Preguntado por Esther Redondo si el PSOE se plantea otro escenario en caso de que Pedro Sánchez decida no seguir como presidente del Gobierno, Santos Cerdán es categórico: "Solo me planteo la continuidad de Pedro Sánchez". "No hay plan B. Hay un plan A, que es que Pedro Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, añade el secretario de organización.