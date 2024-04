Continúa la incógnita sobre el futuro de Pedro Sánchez a tan solo unas horas de que el presidente del Gobierno anuncie su decisión. Mientras, los dirigentes socialistas siguen mandado aliento a Sánchez y mostrándole su apoyo absoluto. En una entrevista en 'El País', su vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, se moja y dice que cree que Pedro Sánchez va a seguir al frente del Gobierno, aunque reconoce que "está abatido".

La muestras de cariño al líder del Ejecutivo continúan, como las del ministro de Exteriores, que defiende en un mensaje en la red social X que "merece la pena". Para José Manuel Albares, la política de Sánchez es la que "defiende la paz, la que hace avanzar Europa, la que ha conseguido que la voz de España se escuche en el mundo, y la que defiende el multilateralismo y los valores democráticos".

El entorno del presidente del Gobierno entiende cómo se siente su líder, pero le piden que piense en la democracia: "Humanamente se comprende la reacción; otra cosa es que ahora tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos", expresa al respecto Ximo Puig, mientras que la expresidenta del Congreso Meritxell Batet dedica una columna a Pedro Sánchez este domingo que lleva por título "No podemos dejar ganar a quienes degradan la política".

Por su parte, Luis Planas lanza un mensaje a la oposición, a la que pide que "deje cualquier esperanza si piensa que de esa forma va a resquebrajar la estabilidad de España". Este mismo mensaje recogieron el sábado los micrófonos de laSexta Xplica en Ferraz. "No pueden ganar los que quieren la mala política", declaró Patxi López, unas palabras en sintonía con las de Carmen Romero, exmujer de Felipe González, quien dijo que "no se están respetando las reglas del juego" y "se han saltado todos los límites".

El respaldo al presidente del Gobierno acabó convirtiéndose en lágrimas de emoción este sábado en Ferraz, tal y como reconocieron Francina Armengol, Diana Morant y Eneko Andueza a José Yélamo. Además, en declaraciones a laSexta, su secretario de organización, que no quiso adelantarse a los acontecimientos, reconoció que el PSOE no tiene un plan 'b' a Pedro Sánchez: "No me gustan las apuestas, no juego ni a la lotería; solo me planteo la continuidad de Pedro Sánchez", declaró Santos Cerdán.