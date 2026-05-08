El PP utiliza la crisis del hantavirus para atacar al Gobierno y agita el fantasma de la pandemia

¿Qué han dicho? Feijóo ha señalado que "lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión" y ha recalcado que en los últimos días ha habido "demasiada confusión", ya que, según ha destacado, primero dijeron que el barco "no vendría a las costas españolas" y "después que sí".

El Partido Popular ha criticado al Gobierno por su gestión de la crisis del hantavirus, acusándolo de "caos absoluto" y de generar confusión. En un mitin en Cádiz, Alberto Núñez Feijóo afirmó que el Gobierno "no habla con claridad" y que el país necesita liderazgo en situaciones de crisis. Feijóo destacó la falta de transparencia y decisiones firmes, criticando cambios de decisión sobre el crucero afectado y la cuarentena de los pasajeros. Carmen Fúnez y Ester Muñoz del PP también han señalado la improvisación y falta de preparación del Gobierno, pidiendo la comparecencia urgente de la ministra de Sanidad.

El Partido Popular lo ha vuelto a hacer. En este caso, ha utilizado la crisis del hantavirus para atacar una vez más al Gobierno. No solo les ha acusado de "caos absoluto" y de estar "más preocupados por ocultar información", también ha atacado al Ejecutivo por, según ellos, "generar confusión" en la gestión de la crisis del brote de hantavirus que ha afectado al crucero MV Hondius.

En un mitin en el Puerto de Santa María (Cádiz) para apoyar la candidatura de Juanma Moreno a la Presidencia de la Junta de Andalucía, el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el Gobierno "no habla con claridad" y el país "necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis".

El jefe de la oposición ha señalado que en una situación como la actual el Gobierno "no tiene que pedir tranquilidad a la gente" sino "transmitir tranquilidad" a los ciudadanos, algo que, a su entender, se produce cuando "hay transparencia permanente", "las decisiones son firmes y sensatas" y los ciudadanos "sienten que el Gobierno sabe lo que hace".

El líder del PP ha señalado que "lo último que hace falta ante una crisis sanitaria es generar confusión" y ha recalcado que en los últimos días ha habido "demasiada confusión", ya que, según ha destacado, primero dijeron que el barco "no vendría a las costas españolas" y "después que sí".

Además, ha señalado que el Gobierno dijo "que los españoles afectados irían a Canarias" y "ahora que van a Madrid", en referencia al traslado al hospital militar Gómez Ulla de los 14 españoles que viajan en el crucero afectado por el brote de hantavirus.

También ha recordado que el Ejecutivo dijo que los pasajeros del crucero "estarían en cuarentena" y "ahora que es voluntaria" esa cuarentena. "Esto no es serio. Y por tanto, desde aquí, le mandamos un abrazo de solidaridad al pueblo de Canarias", ha enfatizado. "Acordándonos de cómo tramitaron y cómo gestionaron la crisis del Covid, es lo mínimo que podemos pedir", ha finalizado.

Por su parte, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha cargado contra la "improvisación" del Gobierno. "Después del COVID, España no puede volver a la improvisación", ha criticado Fúnez en un mensaje en sus redes sociales.

"Vemos un Gobierno sin transparencia y más preocupado por ocultar información que por dar certezas. No han aprendido nada de la pandemia. Exigimos criterios técnicos y la comparecencia de la ministra de Sanidad", ha añadido.

El PP denuncia el "caos absoluto" del Gobierno

En esta línea se ha mostrado la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, quien ha denunciado este jueves el "caos absoluto" del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis del hantavirus y ha afirmado que la ministra de Sanidad, Mónica García, no está "preparada" para afrontar una situación de esta naturaleza y tendría que "haber dimitido hace mucho tiempo".

"Hay contradicciones entre ministros del Gobierno de España y para rematarlo aparece para explicar la situación de crisis el mismo que nos dijo que el COVID no serían más que uno o dos casos. Es incomprensible que Fernando Simón siga en el mismo puesto dando, de todo, menos tranquilidad al país", ha aseverado.

A su entender, a los ciudadanos no le da "ninguna tranquilidad pensar que esta crisis sanitaria puede ser gestionada por los mismos que no le dieron importancia al COVID hasta que fue demasiado tarde" y que hablaron de un comité de expertos que "nunca existió". Por eso, ha subrayado que el PP quiere "explicaciones cuanto antes" y el Gobierno no debería tardar en comparecer en sede parlamentaria "más allá de la semana que viene".

También ha sido crítica la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha asegurado que "este caos lo único que genera en España es intranquilidad a la sociedad española".

Gamarra critica que no exista una Agencia Pública: el PP votó en contra de crearla

Sobre que aún no haya una Agencia Estatal de Salud Pública, Gamarra ha señalado que "es la demostración de que este Gobierno es un gobierno fallido". "Este Gobierno está únicamente para sobrevivir, para que el presidente del Gobierno siga estando en la Moncloa. Pero no para gobernar, no para dar soluciones a los problemas que tiene los españoles", ha indicado.

Así, Gamarra ha lamentado que "más de seis años después no existe esa Agencia". Lo cierto es que Partido Popular, Junts y Vox se aliaron para tumbar la votación del proyecto de ley para la aprobación de su creación en marzo de 2025.

El proyecto de ley de creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) y modificación de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública no salió adelante debido a que hubo 176 votos en contra (PP, Vox y Junts), 167 votos a favor y dos abstenciones (de BNG y UPN).