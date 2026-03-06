Rita Maestre, sobre la filtración de su dirección: "La primera vez que me pasó fue terrorífico, yo estaba embarazada"

Los detalles Hombres, desconocidos, presentándose en la puerta de su casa, en la que vive con sus hijas, a cualquier hora y durante más de una año. Hoy, Rita Maeste ha dado más detalles de su denuncia. El odio no la va a frenar.

Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, ha compartido su experiencia de acoso, que comenzó cuando estaba embarazada y un desconocido intentó entrar en su casa. A pesar de recibir mensajes de odio tras denunciar públicamente su situación, Maestre se siente más liberada al verbalizar su miedo. Participó en una protesta feminista, reafirmando su compromiso contra el acoso. Busca que los culpables sean castigados, ya que la revelación de secretos puede conllevar hasta cinco años de cárcel. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le ha ofrecido protección y apoyo total, condenando el acoso que ha violentado su privacidad. Maestre reflexiona sobre la necesidad de protección, ya que ha requerido escolta tras la difusión de su dirección en chats de anuncios de sexo.

Rita Maestre estaba embarazada la primera vez que vio a un hombre, un desconocido, al otro lado de su puerta, intentando entrar en su casa, llamándola por su nombre. Ha contado que sintió pánico. Hoy, un día después de que denunciara públicamente la violencia y el acoso que sufre, ha agradecido las muestras de apoyo. Pero, que también, una vez más, ha recibido mensajes de odio.

Un odio que no la va a frenar. Hoy, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento ha participado (como muchas otras veces) en una protesta feminista, cantando consignas que venían muy a cuento. Reconoce que está un poco más liberada mentalmente, serena y tranquila tras haber verbalizado en público la situación que vive desde hace más de un año, con la dirección de su domicilio corriendo en chats como un anuncio de sexo.

Maestre admite que le ha venido bien soltar un miedo que en una entrevista con Aimar Bretos en la Ser ha descrito con toda su crudeza. "La primera vez que me pasó fue terrorífico, yo estaba embarazada, y no sabía qué pasaba. Solo sabía que había un hombre en mi casa diciéndome 'ábreme la puerta, ábreme la puerta", detalla Maestre.

Ahora quiere que los culpables sean castigados para que el sentimiento de impunidad de los acosadores desaparezca y las condenas previstas se apliquen. El delito de revelación de secretos está penado con hasta cinco años de cárcel.

Desde el ayuntamiento de Madrid le aseguran protección. El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha mostrado su "condena total y absoluta" al acoso ejercido a Maestre, el cual "violenta su privacidad e intimidad", al tiempo que ha puesto a su disposición "todos los medios" del Ayuntamiento de Madrid, "singularmente de la Policía Municipal". " Todos somos conscientes de lo desagradable de las situaciones que ha tenido que atravesar y por tanto decirle que no solo tiene nuestra solidaridad, nuestro apoyo y nuestro cariño, sino que también la puesta a disposición por parte del Ayuntamiento de todos los medios", ha subrayado.

Pero la reflexión es necesaria: es una concejala que ha terminado necesitando escolta después de que se haya hecho pública la dirección de su casa en chats en los que se mueven anuncios de sexo. Ymientras, los palmeros machistas siguen en redes reiterando el ya manido "te lo mereces".

