Sánchez expresa la "absoluta disposición" del Gobierno a celebrar el homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Los detalles El líder del Ejecutivo ha declarado que el acto tendrá lugar cuando las víctimas y los familiares de los fallecidos en el suceso "estén preparados".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado la disposición del Ejecutivo para celebrar un homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz cuando los afectados y sus familiares estén preparados. Durante la cumbre hispano-portuguesa en Huelva, Sánchez y el primer ministro portugués, Luís Montenegro, recordaron a las víctimas, con el último expresando su pésame en nombre del pueblo luso. El homenaje previsto para el 31 de enero fue aplazado debido a que muchas familias no podían asistir. Mientras se concreta la nueva fecha, el colectivo de víctimas ha expresado su indignación por la falta de comunicación del Gobierno y lo que consideran un desprecio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado la "absoluta disposición" del Ejecutivo a celebrar el homenaje de Estado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) cuando estas y los familiares de los fallecidos "estén preparados".

Así lo ha asegurado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa de la cumbre hispano-portuguesa que se ha celebrado en el Monasterio de la Rábida, en Huelva, cuya intervención ha iniciado con un recuerdo a las víctimas de esta tragedia, algunas "muy vinculadas" a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), donde se ha celebrado la comparecencia.

En este sentido, Sánchez ha subrayado que el Gobierno tiene la "voluntad de celebrar ese homenaje en cuanto los familiares de las víctimas y también las víctimas del accidente lo consideraran". "Absoluta disposición para poder celebrarlo cuando los familiares y las víctimas estén preparadas y estén dispuestas a poder celebrar este importante y necesario homenaje de Estado", ha insistido el socialista.

Por su parte, el primer ministro portugués, Luís Montenegro, también se ha sumado al recuerdo de las víctimas al asegurar que acudía a la cumbre con "espíritu de solidaridad" y ha expresado en nombre todo el pueblo luso su "más sentido pésame" por los efectos de este accidente que tuvo especial incidencia en Huelva, donde residían 28 de los 46 fallecidos.

La celebración de este homenaje institucional, con presencia de los reyes y de Sánchez, se había previsto para el día 31 de enero en Huelva, pero finalmente fue aplazado sin fecha por un acuerdo entre el Gobierno central y el de Andalucía. La decisión se tomó después de que muchas familias comunicaran que no podían asistir en esa fecha y que otras preferían que se celebrara más adelante.

En lugar de ese acto, el 29 de enero se celebró en Huelva un funeral religioso en el Palacio de Deportes Carolina Marín, presidido por los reyes, al que asistieron familiares, autoridades y miles de ciudadanos.

Indignación de las víctimas

A la espera de que se concrete la fecha del acto institucional, el colectivo de víctimas del accidente ferroviario ha mostrado su "indignación" por lo que consideran un "desprecio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha sido la primera visita a la provincia de Huelva desde que sucedió la tragedia.

De esta forma, ha criticado que no se les informara ni comunicara un acto que se anunció como un homenaje a las víctimas antes de que comenzara la 36 cumbre hispano-portuguesa en el Monasterio de la Rábida y que, finalmente, solo ha sido en recuerdo a las que tenían relación con la Universidad Internacional de Andalucía.

Ante ello, el presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento, Mario Samper, ha calificado de "indignante" lo sucedido y ha denunciado un sentimiento de abandono profundo. "Los pocos gestos que tienen desde el Gobierno son en sentido contrario de lo que deberían de ser. Cada maniobra que hacen lo estropean un poco más", ha manifestado.

