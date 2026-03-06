Ahora

Apoyo a Sánchez

La pasión turca por España tras el "no a la guerra" de Sánchez: del agradecimiento en la televisión a los memes en las redes

Los detalles La postura de Sánchez respecto a la guerra en Irán y que las tropas españolas detectaran un misil antes de que impactara en Turquía, han hecho que las redes se llenen de vídeos mostrando la unión entre ambos países.

Imagen compartida en redes sociales de un lobo y un toro representando la unión entre España y Turquía.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un lobo y un toro como mejores amigos. Esta es la alegoría con la que los turcos representan la alineación de España y Turquía en su postura de no participar en la guerra contra Irán.

Tanto es así, que incluso en los informativos nacionales su presentadora agradecía a Pedro Sánchez, en un perfecto castellano, su postura respecto a este conflicto. "Gracias España por estar en el lado correcto de la historia", señalaba.

Todo se precipitó tras las palabras del presidente del Gobierno destacando que él defiende el "no a la guerra". En ese momento, miles de tucos comenzaban a alabar la posición de nuestro país con vídeos fandom y memes.

Ayudándose de la inteligencia artificial, llegan incluso a mostrar a Pedro Sánchez y al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, venciendo a Donald Trump y a Netanyahu.

Sin embargo, la verdadera locura se desataba cuando Irán lanzó un misil y las tropas españolas lo detectaron antes de que impactara en Turquía. A partir de ahí, el hermanamiento alcanzaba un punto tan álgido que incluso han hecho imágenes del exfutbolista Andrés Iniesta con pelo. "No quedará ni un solo español calvo en el mundo", han compartido.

En los campos de fútbol turcos, han comenzado a sonar pasos dobles mientras la población intenta entonar nuestras canciones.

Hay que recordar que Erdogan fue uno de los pocos países de la OTAN que se negó a participar en la guerra de Irak. Ahora, su pueblo celebra que España no reproduzca errores del pasado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Trump se enroca y lanza otro aviso a Irán: "No habrá acuerdo a menos que se rindan incondicionalmente"
  2. Sánchez muestra su "respeto" a Trump pero se planta ante la guerra "ilegal" contra Irán: "Es un extraordinario error que vamos a pagar"
  3. Vox tumba la segunda votación para investir a Guardiola y deja Extremadura al borde de la repetición electoral
  4. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  5. La Fiscalía solicita diez años y medio de prisión para el futbolista Rafa Mir por agresión sexual agravada y lesiones
  6. El Ayuntamiento de Santander abre un expediente sancionador al policía local que "no hizo su trabajo" al recibir aviso sobre la pasasela de El Bocal