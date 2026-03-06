La pasión turca por España tras el "no a la guerra" de Sánchez: del agradecimiento en la televisión a los memes en las redes

Los detalles La postura de Sánchez respecto a la guerra en Irán y que las tropas españolas detectaran un misil antes de que impactara en Turquía, han hecho que las redes se llenen de vídeos mostrando la unión entre ambos países.

España y Turquía se han unido simbólicamente en su postura contra la guerra en Irán, representados como un toro y un lobo, respectivamente. La postura pacifista de Pedro Sánchez ha sido ampliamente elogiada por los turcos, quienes agradecen a España por estar "en el lado correcto de la historia". La colaboración se intensificó cuando las tropas españolas detectaron un misil iraní dirigido a Turquía, fortaleciendo el vínculo entre ambos países. En Turquía, se celebra esta alianza con humor y creatividad, incluso con imágenes de Andrés Iniesta con pelo, y en los estadios suenan pasos dobles en honor a España.

Un lobo y un toro como mejores amigos. Esta es la alegoría con la que los turcos representan la alineación de España y Turquía en su postura de no participar en la guerra contra Irán.

Tanto es así, que incluso en los informativos nacionales su presentadora agradecía a Pedro Sánchez, en un perfecto castellano, su postura respecto a este conflicto. "Gracias España por estar en el lado correcto de la historia", señalaba.

Todo se precipitó tras las palabras del presidente del Gobierno destacando que él defiende el "no a la guerra". En ese momento, miles de tucos comenzaban a alabar la posición de nuestro país con vídeos fandom y memes.

Ayudándose de la inteligencia artificial, llegan incluso a mostrar a Pedro Sánchez y al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, venciendo a Donald Trump y a Netanyahu.

Sin embargo, la verdadera locura se desataba cuando Irán lanzó un misil y las tropas españolas lo detectaron antes de que impactara en Turquía. A partir de ahí, el hermanamiento alcanzaba un punto tan álgido que incluso han hecho imágenes del exfutbolista Andrés Iniesta con pelo. "No quedará ni un solo español calvo en el mundo", han compartido.

En los campos de fútbol turcos, han comenzado a sonar pasos dobles mientras la población intenta entonar nuestras canciones.

Hay que recordar que Erdogan fue uno de los pocos países de la OTAN que se negó a participar en la guerra de Irak. Ahora, su pueblo celebra que España no reproduzca errores del pasado.

