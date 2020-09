El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a defender el "pacto constitucional" del que, insiste, forma parte la monarquía parlamentaria. "El pacto constitucional no se trocea, es un todo", ha argumentado en la 'Cadena SER', a preguntas sobre la marcha de Juan Carlos I.

Preguntado sobre si su Ejecutivo o él intentaron evitar que el monarca emérito se marchase a Emiratos Árabes, Sánchez ha indicado que "no fueron esos los términos" de la conversación que mantuvo al respecto con Felipe VI.

"No fueron esos los términos de la conversación que yo tuve con el jefe del Estado", ha indicado, recalcando que "la Casa Real es otra institución, tiene también sus decisiones". "Yo lo único que puedo hacer es respetar la confidencialidad de mis conversaciones con el jefe del Estado y respetar la decisión", ha afirmado.

El presidente, que ha evitado desvelar el contenido de esa conversación con el actual monarca -"me debo a la confidencialidad de los despachos que tengo con el jefe del Estado", ha dicho-, no obstante ha explicado que los términos de las conversaciones con Zarzuela "no se hacen en esos parámetros, en esos tonos ni en esas formas". "Son dos instituciones distintas, el poder Ejecutivo y la Corona", ha reiterado.

Defiende la "estabilidad institucional" ante la pandemia

En cualquier caso, Sánchez ha aseverado que para su Gobierno "es primordial la estabilidad institucional en un momento de emergencia sanitaria, económica y social". "El pacto constitucional no se trocea, es un todo, y ahí implica y también se compromete la perdurabilidad de la monarquía parlamentaria", ha aseverado.

Ello, a pesar de las discrepancias que, según ha admitido, existen con su socio de gobierno sobre la cuestión de la monarquía. "El PSOE y Unidas Podemos tenemos una cultura política distinta", ha reconocido, reivindicando el papel del PSOE como "arquitectos de la Constitución". "Lo que necesitamos es estabilidad y esa estabilidad está garantizada por parte del Gobierno de coalición", ha prometido, no obstante.

Por otra parte, a la pregunta de si los ciudadanos deberían conocer cuánto cuesta al Estado la seguridad del rey emérito, Sánchez ha respondido que "cualquier esfuerzo que se pueda hacer en ejemplaridad y transparencia por parte de cualquier institución será bienvenido".