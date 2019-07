El PSOE tiene nuevamente la intención de despejar la incertidumbre política instalada en las cortes españolas desde el pasado 28 de abril, día en el que se celebraron las elecciones generales que dieron la victoria a los socialistas y una oportunidad de formar gobierno que ha resultado ser fallida finalmente. Pero desde el Gobierno en funciones no dan nada por perdido.

Así se ha expresado, al menos, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, que ha anunciado que Pedro Sánchez tiene la intención de "ponerse en contacto con todas las formaciones políticas en los próximos días" con el objetivo de "evitar la repetición electoral".

"Serán contactos discretos", ha matizado Montero, en referencia a las conversaciones que plantea mantener el presidente del Gobierno con los líderes de las otras formaciones políticas. La titular de Hacienda ha recordado en Al Rojo Vivo que "el presidente ya dijo que no iba a tirar la toalla" y que "va a seguir profundizando en la posibilidad de acuerdo con otras formaciones".

En este sentido, Montero ha considerado que su partido "cristalizó una propuesta de Gobierno de coalición que hubiera sido buena para España", pero ha precisado que no entiende "por qué Unidas Podemos la rechazó" y ha criticado "la negativa del PP y Ciudadanos a hacer aquello que ellos mismos critican: no poner la investidura en mano de las fuerzas independentistas". "No han hecho nada para evitar que eso se produzca", ha denunciado la ministra.