El Gobierno y el PSOE tacha de "ocurrencia" que el Partido Popular pida la abstención del PSOE ante una coalición de derechas de 'populares' y Ciudadanos para formar un Ejecutivo. La ministra portavoz en funciones ha recordado este miércoles que los resultados de las elecciones son "inequívocos": "El PSOE ha ganado las elecciones, no tiene sentido pedir nuestra abstención".

Pablo Casado, preguntado sobre esta posibilidad tras la Ejecutiva Nacional de su partido ayer, trasladó la responsabilidad de responder a esta cuestión al candidato socialista: "Habría que preguntarle a Sánchez. ¿Estaría dispuesto a abstenerse si encabezo una candidatura que Albert Rivera apoyase? De mí no depende". Advirtió, no obstante, que después de que Sánchez se hiciera célebre con su «no es no» hacia la investidura de Rajoy, no es probable que "haya cambiado".

"Ocurrencia" y "puro delirio", así tachan desde el Gobierno la posibilidad de que el PSOE se abstenga ante una coalición de PP y Cs.

También el ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha insistido ha calificado de "puro delirio" esa hipótesis: "Hemos ensayado un intento de gobierno de coalición, una fórmula en la que hemos ido cediendo desde posición inicial", ha asegurado Ábalos, que cree que los partidos no han asumido el resultado electoral y no quieren reconocer a quien está en condiciones para gobernar.

Gobierno 'a la portuguesa'

Tanto Ábalos, en Telecinco, como Celaá, en Espejo Público, abogan por un gobierno 'a la portuguesa', donde gobierne el PSOE en solitario con apoyo externo de Podemos. La ministra de Educación en funciones explica que hasta antes de la investidura fallida trabajaban en un gobierno de coalición, pero ahora exploran "un 'gobierno a la portuguesa', que se ha demostrado eficaz": "Habíamos planteado la posibilidad de un 'gobierno a la portuguesa' pero no la habíamos explorado", dice.

Preguntada por si el socio prioritario del PSOE sigue siendo Unidas Podemos, Celaá evita responder e insiste así en hacer un llamamiento a las formaciones de derechas: "Queremos un gobierno progresista que no dependa de los independentistas y para ello pedimos tanto a PP como Ciudadanos que se abstengan para no bloquear".

Nueva ronda de contactos

Celaá ha anunciado que "el presidente iniciara en breve una nueva ronda con las fuerzas políticas", ya que, dice, "hay que buscar un plan alternativo puesto que la oferta inicial del PSOE fue rechazada". Para ello, defiende que es necesario que no solo reflexione Unidas Podemos, también PP y Ciudadanos. A la formación de Albert Rivera, en concreto, le lanza un último mensaje: "Si Ciudadanos se mostrara institucional, la dirección del país podría ser otra".

Mensaje del Gobierno a Rivera: "Si Ciudadanos se mostrara institucional, la dirección del país podría ser otra".

Además, ha aprovechado para comentar los resultados del último barómetro del CIS, que dan un 41,3% de intención de voto a los socialistas: "La confianza en el PSOE aumenta y aumenta también en torno al líder Pedro Sánchez". Ha asegurado que la voluntad del PSOE formar gobierno de cara a septiembre: "Creemos en el acuerdo y queremos el acuerdo. No queremos ir a elecciones", ha manifestado.