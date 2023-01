El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, además del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, visitan hoy Fitur. La feria de turismo será el epicentro político de la jornada mientras sigue el revuelo por las medidas contra el aborto anunciadas por Vox en la comunidad.

Una semana después de que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), que es posible que también acuda hoy a la feria, diera a conocer las polémicas medidas, podrían coincidir en el certamen madrileño los principales actores de este episodio aún inacabado.

El presidente del Gobierno participará a mediodía en el acto "Cuatro años: transformando el turismo", que tendrá lugar en el estand de Turespaña. Un par de horas antes han anunciado en diferentes convocatorias su presencia en la feria el líder de la oposición y el presidente castellano leonés.

Feijóo tiene previsto llegar a Ifema a las diez de la mañana y media hora después atenderá a los medios de comunicación en el pabellón 7, contiguo al 9, al que acudirá también a las diez de la mañana Fernández Mañueco. A la espera de confirmación definitiva, Juan García-Gallardo estará por la tarde.

Su anuncio de medidas para reducir los abortos en la comunidad ha generado en los últimos siete días contradicciones entre el PP y Vox, cuyo acuerdo de gobierno ha llegado a cuestionarse, y ha llevado al Ejecutivo de Sánchez a trasladar un requerimiento de incompetencia a la Junta, al que ésta se ha negado a responder.

Aseguran desde el Ejecutivo regional que "no hay acuerdo" que vulnere legislación alguna ya que, como han defendido en los últimos días, el protocolo antiaborto que Vox dice que acordaron no existe.

La respuesta del Gobierno central no se ha hecho esperar. Fuentes de Moncloa a laSexta insisten, tras este anuncio, en que la Junta "no está para admitir o inadmitir". "Lo que tienen que hacer es atender el requerimiento. Es decir: que atiendan el requerimiento y que no se les ocurra aprobar el protocolo", señalan dichas fuentes.

Además, la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha pedido "rigor" al Ejecutivo de Castilla y León, apuntando que no se puede "inadmitir", sino que hay que darle o no respuesta.