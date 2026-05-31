El PP, "a por todo": los 'populares' insisten en elecciones o moción de censura ante las causas contra el PSOE

Los detalles Alberto Núñez Feijóo afirmó esta semana que "harán todo lo posible" para derrocar al Gobierno y el resto de dirigentes del PP señalan a los socios del Ejecutivo por mantener su apoyo.

Alberto Núñez Feijóo y otros dirigentes del PP han manifestado su intención de derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez, acusándolo de corrupción. Proponen como alternativas la convocatoria de elecciones o una moción de censura. Alma Ezcurra, del PP, enfatiza que su objetivo es acabar con el Gobierno, no con quién pactan. Mientras tanto, Salvador Illa del PSOE asegura que no temen las amenazas. Los socios del Gobierno, como Jéssica Albiach, denuncian una campaña orquestada contra el Ejecutivo. En laSexta, Rita Maestre critica la parcialidad de la justicia, y Andrea Levy del PP compara la situación con países como Venezuela. Isabel Díaz Ayuso también critica a Sánchez desde Italia, afirmando que el PP gobernará con Vox.

Alberto Núñez Feijóo ya dijo esta semana que "harán todo lo posible" para derrocar al Gobierno después de una intensa semana judicial para el Ejecutivo y el PSOE. Y el resto de dirigentes 'populares' siguen insistiendo en señalar a los socios de Pedro Sánchez porque aseguran que son los que sostienen a un Gobierno que está envenenado por la corrupción.

Y es que el PP tiene claro que las alternativas son la convocatoria de elecciones o la moción de censura. Y sus dirigentes, como Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial, recalcan que están dispuestos a "todo" para acabar con el Gobierno, destacando que esto no va sobre con quién pacta el PP, sino sobre la corrupción de Sánchez y el gobierno.

"O seguir sosteniendo a un Gobierno que está envenenado por la corrupción o elegir solucionar los problemas que de verdad sufre la gente", ha afirmado este domingo la 'popular'. No obstante, Salvador Illa ha jugado con palabras tan repetidas de José María Aznar para decir que en el PSOE no tienen miedo de lo que pueda venir: "El que puede oír que oiga, el que pueda ver que vea y el que pueda comprobar que compruebe".

Mientras tanto, los socios apoyan el argumento de "campaña orquestada"... a medias. "Hay lawfare contra el Gobierno, pero no todo es lawfare. Hay una conspiración para tumbar el gobierno desde el primer día", afirma Jéssica Albiach, presidenta de Comuns, en una entrevista para 'elDiario.es'.

Por ello siguen pidiendo explicaciones al mismo tiempo que dejan entrever que la justicia tiene favoritismos, como hizo este sábado en laSexta Xplica la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre recordando el 'caso Montoro' de 2018 por el que el exministro todavía no se ha sentado a declarar: "Hay causas que en este Gobierno y durante este Gobierno van en Fórmula 1 y otras que van en bicicleta".

Algo que los populares contradicen y lo hacen con las propias palabras del gobierno, que "la justicia es un obstáculo". "Hemos empezado a ver los primeros tics autoritarios. Se asemeja más a otro tipo de países, por cierto, países que le gustaban mucho a Zapatero, como Venezuela", ha afirmado también en Xplica Andrea Levy, concejala del PP en Madrid.

Y, en Italia, Isabel Díaz Ayuso es protagonista en la prensa local cargando contra Sánchez y afirmando que el PP gobernará con Vox.

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