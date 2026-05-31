Puente critica a los que "se rasgan las vestiduras por lo que salta a la vista" pero "silban" cuando Feijóo y Ayuso sugieren un "pucherazo"

¿Qué ha dicho? En redes sociales, ha puesto el foco en la según él doble vara de medir en la política: "Cuestionar la intencionalidad de algunas investigaciones, gravísimo; cuestionar la limpieza del sistema electoral, ya tal".

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha criticado la doble moral de quienes se escandalizan por las acusaciones de manipulación electoral mientras ignoran cuando el PP sugiere un "posible pucherazo". En redes sociales, Puente denunció métodos no democráticos para desestabilizar al Gobierno tras investigaciones judiciales que involucran al PSOE. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, comparte su visión, destacando la diferencia entre casualidades y hechos premeditados. Puente también compartió un barómetro de laSexta que indica que el 54,8% prefiere a Feijóo como próximo presidente, acompañándolo con un gif de Michael Jordan riendo.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha criticado la doble vara de medir de los que se "rasgan las vestiduras" por "lo que salta a la vista" y "silban" cuando el PP habla de un "posible pucherazo" en las elecciones.

Así se ha expresado Puente en un mensaje publicado en redes sociales, días después de agitar abiertamente la teoría de la conspiración tras los casos judiciales que afectan al PSOE y que han hecho que la UCO entre en Ferraz, en su sede, para un registro o requerimiento en busca de información.

En ese momento, denunció que se están empleando "mañas y métodos no democráticos" para tratar de derribar al Gobierno, algo que dijo "no van a consentir ni a tolerar".

En esta ocasión, Puente ha usado nuevamente las redes. Ha usado nuevamente X: "Quienes se rasgan las vestiduras porque digamos lo que salta a la vista, al mismo tiempo silban cuando Feijóo o Ayuso hablan de un posible pucherazo en nuestras elecciones".

"Cuestionar la intencionalidad de algunas investigaciones, gravísimo. Cuestionar la limpieza de nuestro sistema electoral, ya tal", ha compartido.

La visión de Puente, de un ministro, la comparte también Salvador Illa, president de la Generalitat. "Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto a la Justicia, pero sé distinguir entre una casualidad de lo que no es casualidad", ha apuntado.

El termino 'casualidad' aparece también en el discurso de Arcadi. De un ministro. De otro ministro. Como lo es también Óscar López, que habla de "sumarios que podrían presentarse al Planeta como mejor obra literaria".

Puente, además, ha compartido en X una noticia de un barómetro de laSexta en donde se expone que un 54,8% de los encuestados prefieren que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. Lo ha hecho con un gif de Michael Jordan, en el que la leyenda de la NBA aparece riéndose a carcajadas.

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