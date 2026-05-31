Ahora

Crisis en el Gobierno

Puente critica a los que "se rasgan las vestiduras por lo que salta a la vista" pero "silban" cuando Feijóo y Ayuso sugieren un "pucherazo"

¿Qué ha dicho? En redes sociales, ha puesto el foco en la según él doble vara de medir en la política: "Cuestionar la intencionalidad de algunas investigaciones, gravísimo; cuestionar la limpieza del sistema electoral, ya tal".

Óscar PuenteÓscar PuenteAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha criticado la doble vara de medir de los que se "rasgan las vestiduras" por "lo que salta a la vista" y "silban" cuando el PP habla de un "posible pucherazo" en las elecciones.

Así se ha expresado Puente en un mensaje publicado en redes sociales, días después de agitar abiertamente la teoría de la conspiración tras los casos judiciales que afectan al PSOE y que han hecho que la UCO entre en Ferraz, en su sede, para un registro o requerimiento en busca de información.

En ese momento, denunció que se están empleando "mañas y métodos no democráticos" para tratar de derribar al Gobierno, algo que dijo "no van a consentir ni a tolerar".

En esta ocasión, Puente ha usado nuevamente las redes. Ha usado nuevamente X: "Quienes se rasgan las vestiduras porque digamos lo que salta a la vista, al mismo tiempo silban cuando Feijóo o Ayuso hablan de un posible pucherazo en nuestras elecciones".

"Cuestionar la intencionalidad de algunas investigaciones, gravísimo. Cuestionar la limpieza de nuestro sistema electoral, ya tal", ha compartido.

La visión de Puente, de un ministro, la comparte también Salvador Illa, president de la Generalitat. "Ser socialista no es ser ingenuo. Respetamos y respeto a la Justicia, pero sé distinguir entre una casualidad de lo que no es casualidad", ha apuntado.

El termino 'casualidad' aparece también en el discurso de Arcadi. De un ministro. De otro ministro. Como lo es también Óscar López, que habla de "sumarios que podrían presentarse al Planeta como mejor obra literaria".

Puente, además, ha compartido en X una noticia de un barómetro de laSexta en donde se expone que un 54,8% de los encuestados prefieren que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno. Lo ha hecho con un gif de Michael Jordan, en el que la leyenda de la NBA aparece riéndose a carcajadas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez promete acabar la legislatura y lanza un mensaje a la oposición "marrullera": "Nunca damos una batalla por perdida"
  2. Leire Díez evita dar detalles sobre quién es el 'one' y lanza un mensaje al Gobierno: "Qué poco prudentes son"
  3. Un muerto, 780 detenidos y 57 policías heridos en Francia tras la final de la Champions
  4. Expedientes "censurados" y nombres "tachados": la odisea de los historiadores para acceder a los archivos del franquismo
  5. Trump repite que el acuerdo con Irán está cerca, pero que trabaja sin prisa: "De lo contrario, terminaremos militarmente"
  6. El papa de Trump predica en Madrid y carga contra la homosexualidad y el aborto: "No está bien delante de dios"