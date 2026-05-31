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Críticas a la Alianza

Las juventudes del PSOE plantean que España abandone la OTAN y chocan con la visión oficial del partido

¿Qué está pasando? Los jóvenes socialistas, en una resolución que han aprobado, han planteado además crear un Ejército puramente europeo "en una apuesta clara y firme para la creación de un tratado y cuerpo de defensa entre miembros de la UE".

Las JSE plantea la salida de España de la OTAN
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La rama joven del PSOE lo tiene claro con la OTAN. Tiene claro que hay que plantear la opción de que España abandone la Alianza. Lo hacen a pesar de la visión oficial de Ferraz. A pesar del apoyo de los socialistas a la organización y a permanecer en ella afirmando, como ha dicho Pedro Sánchez, que el país es "un socio leal".

Pero las juventudes socialistas no las tienen todas consigo: "Planteamos la salida de España de la OTAN".

Porque han criticado la postura actual de la Alianza. Porque incluso optan por crear un Ejército puramente europeo en "una apuesta clara y firme por la creación de un tratado y cuerpo de defensa entre los miembros de la UE".

Así ha sido la resolución aprobada, que ya de por sí es contundente y que lo que era todavía más. Porque han cambiado una palabra. Porque en el borrador aparecía la palabra 'defender' en cuanto a la salida de España de la OTAN y ahora aparece, 'tan solo', el término 'plantear'.

El texto, en ese sentido, llega a acusar a la OTAN de rendir pleitesía a las demandas de Trump: "Se ha convertido en una institución que solo es útil para los países que rinden pleitesía y servilismo a las demandas de EEUU".

Del país de un Trump que se ha mostrado muy beligerante con España, llegando a decir que "siempre hay un problema" y pidiendo hasta "castigos".

Hasta ahora, España mantiene su compromiso con la OTAN, pero cada vez son más los que plantean abiertamente abandonar la Alianza.

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