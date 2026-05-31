"Sería mentir decir que no estamos jod***": caras largas pero esperanza entre las juventudes del PSOE ante la situación del partido

¿Qué está pasando? A pesar de las informaciones sobre Zapatero, Leire Díez y otros como Ábalos y Koldo, los jóvenes insisten en que están "en lucha" y hablan del pasado: "Complejo era cuando te perseguían por ser socialista".

Las juventudes socialistas se han reunido con Pedro Sánchez en un momento crítico para el PSOE y el Gobierno, debido a casos que afectan a la organización. A pesar de la situación, los jóvenes aseguran mantener el ánimo y el deseo de progresar. Expresan su apoyo a Zapatero, quien enfrenta imputaciones, insistiendo en la presunción de inocencia. En su mensaje, destacan la lucha contra la corrupción y afirman que los corruptos deben estar fuera del partido. Sostienen que ser socialista no es complicado hoy, y defienden que unos pocos no deben empañar la historia del partido.

Las juventudes socialistas se han reunido con Pedro Sánchez. Se han visto las caras con el líder del PSOE y con el presidente del Gobierno en uno de los momentos más delicados tanto del Ejecutivo como de la formación de Ferraz. Por todo lo que se está conociendo. Por unos casos que están cercando a la organización pero que no han quitado el ánimo a los jóvenes.

"Sería mentirte si decimos que no estamos jodidos", dicen. Dicen con caras largas. Porque las hay. Las hay al igual que también sigue habiendo esperanza.

Porque a pesar de todo, se sienten "con mucho ánimo para seguir progresando": "Los jóvenes socialistas estamos en lucha".

Mientras, Zapatero. Un Zapatero señalado. Un Zapatero imputado. Uno en el que siguen creyendo. "Es importante que nos quedemos con la presunción de inocencia y dejar que este trámite avance. Luego ya veremos y opinaremos cuando la Justicia decida", comparten.

En su mensaje, algo que escuchan en voces del partido. Uno contra la corrupción, pidiendo que los corruptos estén "fuera de la organización": "No queremos corruptos, no queremos puteros. No queremos a gente que no siga las siglas del partido".

Y es que así lo creen. Así se expresan sobre si es o no complejo ser socialista en estos momentos: "Creo que no, creo que eso era cuando te perseguían por la calle por ser socialista".

Así lo cuentan. Así piensan sobre lo que sucede en un partido del que, dicen, unos pocos no deben empañar los más de 145 años de historia socialista.

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