Álvaro Pérez 'El Bigotes', sobre su ingreso en prisión por la trama Gürtel: "Me hice pis al entrar en el calabozo"

El que fuera uno de los cabecillas de la trama Gürtell ha roto su silencio, tras nueve años condenado, en Espejo Público. En este vídeo podemos ver algunos de los extractos.

Álvaro Pérez, 'El Bigotes', uno de los protagonistas y cabecillas de la trama Gürtel del PP, ha vuelto a nuestras vidas. El que fuera antigua 'mano derecha' del exjefe de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha roto su silencio en Espejo Público en una entrevista con Susana Griso.

Según explica la periodista Verónica Sanz, lo que El Bigotes ha expuesto en esta entrevista es prácticamente un decálogo para futuros corruptos. Es un arrepentido y cuenta cosas como que el día que entró en calabozo se hizo pis.

"Llamaron a la puerta y me dijo mi hermana: "Es la policía". Me dijeron que no usara el teléfono porque se iban a enterar si lo usaba, lo cual ya me indicó que tenía el teléfono pinchado. Me dijeron que cogiera las medicinas que estuviera tomando, lo cual me indicó que sabían que estaba tomando medicación porque estoy operado de cáncer de próstata. Y me metieron en un calabozo con unas 40 personas. Tal y como entré, me hice pis en los pantalones. Y así estuve con el pis en mis pantalones tres días", relata el llamado cabecilla de la trama.

Lleva nueve años condenado, seis de los cuales ha estado ingresado en prisión. Ahora está en régimen de semilibertad y dice que está arrepentido. Es más, cuenta que cuando cometió los delitos no pensaba en sus hijos. "Fui gilipollas", dice. "Nunca he mentido en mis declaraciones. He podido callar, pero mentir jamás. Nadie me dijo que tienes que sentarte con la Fiscalía, pactar y colaborar. Porque te digo que otro gallo hubiese cantado".

En cuanto a ese apodo de cabecilla de la trama, dice, literalmente, que se "descojona": "Yo me he comido la misma condena que Correa y Crespo y yo no tenía ni paraísos fiscales, ni tenía casas, ni propiedades, ni barcos...", asegura El Bigotes, admitiendo que no entiende cómo tuvo la misma condena que ellos.

Por último, habla sobre la corrupción del PP y del PSOE. Y lo hace con estas palabras: "La corrupción del PP paga cárcel y paga la responsabilidad civil. La corrupción del PP pide perdón. Y se arrepiente. ¿En qué nos parecemos nosotros a otros tipos de corrupciones que hay en España?".

Pero además marca tres diferencias para que nunca más, dice, "se compare la Gürtel con esto de Koldo y Ábalos": "Uno, en la Gürtel no había farlopa, dos, no había putas y tres, Correa se repartía pasta con otros empresarios, no trincaba pasta de la Seguridad Social, ni del tren, ni de nada", sentencia.