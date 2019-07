Pedro Sánchez destaca en el Congreso de los Diputados que, finalmente, el PSOE y Unidas Podemos no han llegado a un acuerdo para que el candidato socialista sea investido presidente del Gobierno: "Lamento constatar que persiste el bloqueo parlamentario".

"La investidura debería haber estado garantizada"

Además, Pedro Sánchez destaca que "desde el principio porque los resultados del 28 de abril dejaban clara la voluntad de los ciudadanos de que el Gobierno estuviera encabezado por el PSOE".

Sin embargo, el líder socialista reconoce que "cualquier persona sensata sabe que eso no significa un cheque en blanco" ya que "con la actual aritmética parlamentaria se necesitan acuerdos".

"El acuerdo no ha sido posible"

Por eso, Sánchez confirma que, algo que lamenta "porque no saldrá adelante un Gobierno que es importante y una oportunidad para España".

Además, el socialista habla directamente a Pablo Iglesias, con el que se muestra muy duro ya que recalca que "las propuestas y el programa nunca" fueron "el problema" para que saliera adelante la investidura.

"Hemos dado propuestas pensando en que Unidas Podemos entrara en un Gobierno de coalición plural que funcionara, pero con una única dirección", destaca Pedro Sánchez, quien enumera los Ministerios que han ofrecido a la formación de Pablo Iglesias: "Sanidad y Consumo, Vivienda y Economía Social y un Ministerio de Igualdad, además de la Vicepresidencia del Gobierno".

Una propuesta socialista que Sánchez recalca que Unidas Podemos rechazó: "Hemos demostrado una enorme capacidad de acuerdo". "Nunca antes desde la Restauración de la democracia en nuestro país se había ido tan lejos entre dos fuerzas políticas", insiste.

"¿Es humillante ser ministro de Igualdad o Sanidad?", pregunta irónicamente Sánchez después de que Iglesias criticara las propuestas y pidiera tener "competencias relevantes".

Además, Sánchez responde tajante al líder de Podemos: "Si para ser presidente del Gobierno tengo que renunciar a mis principios, si tengo que formar un Gobierno a sabiendas de que no será útil, no será presidente ahora".

"¿De qué sirve una izquierda si pierde incluso cuando gana?"

"Si me obliga a renunciar a la presidencia del país que no serviría a España o a mis convicciones, no tengo dudas, elijo mis convicciones, elijo proteger a España", concluye el presidente en funciones ante el intenso aplauso de la bancada socialista.

Además, el líder del PSOE realiza una pregunta al de la formación morada: "¿De qué sirve una izquierda que pierde incluso cuando gana? La izquierda útil es la que sirve a la gente".

Sánchez no solo se refiere a Unidas Podemos, el socialista también habla a Ciudadanos y al Partido Popular. "Señor Rivera, señor Casado, no me atrevería a presidir al Gobierno si mi partido no estuviera en todas las partes de España", destaca el socialista ante la escasa presencia de ambos en lugares como el País Vasco. Además, el socialista destaca que "desde otras preferencias ideológicas quieren que haya Gobierno en España".

Por eso, el líder del PSOE manda un mensaje a la ciudadanía: "España ha superado unida las peores crisis de su historia y volverá a hacerlo esta vez. Pase lo que pase en esta investidura, España puede contar con el Partido Socialista para unir a la sociedad y nunca para enfrentarla".

En su intervención en el debate de investidura, Pablo Iglesias lanza una nueva propuesta al PSOE: "Renunciamos al Ministerio de Trabajo si nos ceden las políticas activas de Empleo".

Pablo Casado también realiza una dura intervención. El líder del PP reprocha a Sánchez que quiera pactar con Unidas Podemos y los independentistas: "Han sometido a España a un zoco de vanidades que no merecemos".

Rivera: "Los españoles están viendo con estupor la que nos ha liado usted y su banda"

Albert Rivera también pronuncia unas duras palabras al PSOE y Unidas Podemos, y es que nada más subir a la tribuna el líder de Ciudadanos es tajante: "Menudo espectáculo". Además, el político catalán afirma que "el plan Sánchez era llegar al final y repartirse el botín, pero no se han puesto de acuerdo".