Así dan caza a los pirómanos los miembros del Seprona que investigan los incendios

Los detalles La investigación de estos miembros de la Guardia Civil se centra en descubrir el foco de los fuegos. Dicen que los investigan como cualquier otro delito.

Todo incendio tiene una zona de origen, que es como se denomina al área más pequeña donde se inicia el siniestro. Puede ser tan pequeña como un dedal y tener su origen en múltiples causas, como un rayo, una barbacoa o una botella.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil desandan el camino del fuego, es decir, desde donde finalizó hasta el punto cero, y cada marca es señalada con una bandera roja. Además, con el amarillo marcan la actividad humana y con el blanco el punto de inicio.

"En este caso, el origen posiblemente sea una barbacoa o algún tipo de merienda", señala María Isabel García Núñez, capitana jefa del Seprona de Zamora en una zona arrasada por las llamas. Por su parte, Fernando Benítez, fiscal delegado de Medio Ambiente en Málaga, indica que "en los fuegos intencionados, si hay peligro para la vida, conlleva de 10 a 20 de prisión".

Los investigadores del fuego tienen muchísima experiencia a sus espaldas y, sobre todo, paciencia y perseverancia