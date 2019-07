Pablo Echenique, miembro del equipo negociador de Podemos y secretario de Acción de Gobierno, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la situación en la que se encuentran las negociaciones entre PSOE y la formación morada.

García Ferreras le ha preguntado por el documento en el que el PSOE recogía las propuestas a Podemos. Un documento que, según Echenique, "están filtrando para hacer presión mediática porque es confuso". Y es que, según ha explicado, estas ofertas las han "hecho por partes" y sin "argumento político detrás".

"El primer documento que nosotros le mandamos era flexible, aunque ellos lo hayan tachado de exigencias. Siempre hemos tenido voluntad de ceder, los españoles lo han visto, pero ellos han dado a Podemos un papel decorativo", ha señalado durante la entrevista.

En cuanto a la próxima votación, Pablo Echenique no ha dejado claro qué votará su partido, pero sí ha dejado claro que no quieren "entrar al Gobierno a toda costa" porque, dice, "las competencias (que les ha ofrecido el PSOE) están prácticamente vacías y no permitirían mejorar la vida de la gente".

Nos ofrecen cuatro puestos en el Consejo de Ministros, pero no queremos entrar en un gobierno a toda costa. La propuesta del PSOE suena bien, pero tendríamos un papel decorativo sin poder articular medidas de igualdad o de vivienda", ha sentenciado.