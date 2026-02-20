Ahora

El CIS pronostica un empate técnico de PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León

El dato Según el CIS, el PP ganará las elecciones con el 33,4% de los votos, mientras que el PSOE lograría el 32,3%. Vox se consolidaría en la tercera posición con un 16,1% de los votos.

El Partido Popular del actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganaría las elecciones autonómicas del 15 de marzo por solo un punto de ventaja con respecto al PSOE, según el barómetro preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado este viernes.

Según el CIS, el PP ganará las elecciones con el 33,4% de los votos, obteniendo una horquilla de entre 28 y 38 escaños, frente a los 31 que tiene ahora. El PSOE lograría un empate técnico con el 32,3%, lo que se traduce en entre 26 y 35 procuradores en las Cortes, frente a los 28 actuales.

Vox se consolidaría en la tercera posición con un resultado del 16,1% de los votos y entre 11 y 19 escaños, frente a los 13 que sacó en 2022. Sumar, por su parte, cosecharía un 5,1% que no le garantizaría su presencia en las Cortes; en el mejor de los casos, ascendería hasta los 4 procuradores.

Por debajo quedarían Unión del Pueblo Leonés, que se quedaría entre los 2 y los 4 escaños, con el 4,9% de los votos, y Por Ávila y Soria Ya, que lograría un 0,7% que les haría pelear por el último escaño de sus respectivas circunscripciones.

El estudio se ha realizado en base a 8.039 entrevistas telefónicas realizadas entre el 6 y el 13 de febrero, con un margen de error barajado del 1,1%.

