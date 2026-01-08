Venezuela eleva a 100 los muertos por el ataque de EEUU en Caracas para capturar a Maduro

Los detalles El ministro del interior venezolano, Diosdado Cabello, ha hecho un primer balance de daños, asegurando que "hasta ahora, hay cien fallecidos, cien y otra cantidad parecida de heridos".

El ataque de Estados Unidos a Venezuela dejó al menos un centenar de fallecidos, según el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello. El pasado 3 de enero, el Ejército estadounidense incursionó en Caracas, capturando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes están siendo juzgados en Nueva York. Cabello calificó el ataque como "terrible y bárbaro", condenando la operación. Inicialmente, las autoridades venezolanas reportaron 56 muertos, incluidos militares venezolanos y cubanos. En respuesta, Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, decretó siete días de luto. Por su parte, Estados Unidos reportó siete soldados heridos durante la operación, aunque Trump destacó la misión como "tácticamente brillante".

El ataque de EEUU a Venezuela dejó al menos un centenar de fallecidos. Así lo ha asegurado el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, que por primera vez ha hecho balance públicamente de los daños humanos causados por la incursión del Ejército estadounidense en Caracas el pasado sábado 3 de enero, en el que el presidente Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados a Nueva York, donde están siendo juzgados en el Tribunal Federal del Distrito Sur.

"Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos, cien y otra cantidad parecida de heridos", ha afirmado Cabello en declaraciones a la televisión estatal venezolana VTV en las que, por primera vez, ha hablado de un ataque militar que define como "terrible y bárbaro para nuestro país".

"Eso es una verdad y no lo va a tapar nadie", ha asegurado el que fuera mano derecha de Maduro, que no ha dudado en condenar enérgicamente una operación que, asegura, muestra a todo el planeta la extrema violencia con la que opera EEUU: "No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena".

Este balance de víctimas llega después de que, en un primer momento, las autoridades venezolanas hablasen de 56 muertos, de los cuales 24 eran militares venezolanos y otros 32 de nacionalidad cubana, formando parte estos últimos de la guardia personal de Nicolás Maduro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado siete días de luto oficial en el país en señalo de luto por los fallecidos, a los que ha definido como "mártires" que "dieron su vida defendiendo a Venezuela".

Cabello confirma que Maduro y Cilia Flores resultaros heridos

Diosdado Cabello también ha confirmado que, tal y como habían asegurado varias personas que estuvieron presentes en la primera vista del juicio en Nueva York, Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante su captura.

"Cilia fue herida en la cabeza y sufrió un golpe en el cuerpo. Nicolás, (sufrió) una herida en la pierna", ha dicho el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, quien ha afirmado que ambos "están mejorando" de las "dolencias" sufridas a causa de "un ataque artero" por parte de Washington. Cabello ha ensalzado durante el "heroísmo", la "fuerza" y la "entrega" del mandatario, de quien ha recordado que "es el presidente constitucional" de Venezuela.

Asimismo, ha destacado que las tropas estadounidenses "no se iban a llevar a Cilia" durante el asalto y ha agregado que fue ella misma la que pidió ser trasladada junto a Maduro. "Cilia dijo: 'si se llevan a mi esposo, tienen que llevarme a mí'. Hoy decía un compañero que es probable que eso haya salvado la vida a Nicolás", ha apuntado.

Siete soldados estadounidenses resultados heridos

En paralelo, Estados Unidos ha detallado que siete de sus soldados resultaron heridos en la 'operación Maduro' llevada a cabo el pasado sábado en Venezuela. Este miércoles se ha conocido ese dato que el gobierno de Donald Trump ha evitado contar para no empañar la captura del ahora expresidente de Venezuela.

Trump ha calificado estos días de "tácticamente brillante" la misión y ha presumido de que no hubo bajas del lado estadounidense. No obstante, siete militares fueron heridos por disparos de bala y por impactos de metralla, según la información adelantada por 'Associated Press', que ha citado una fuente oficial.

Cinco de esos heridos ya han regresado al servicio, mientras que otros dos permanecen ingresados en un centro médico de San Antonio, Texas. Por el momento, no ha trascendido la gravedad de sus lesiones.

